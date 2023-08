Cesena, il Bologna è di un’altra categoria Ma i bianconeri al Dall’Ara lottano a testa alta

Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch (42’ st De Silvestri), Beukema, Bonifazi, Corazza T. (31’ st Lykogiannis); Ferguson, Aebischer, Dominguez; Pyyhtia (16’ st El Azzouzi), Arnautovic (31’ st Zirkzee), Moro (31’ st Urbanski). A disposizione. Ravaglia, Bagnolini, Sosa, Lucumì, Stivanello, Schouten, Van Hooijdonk, Ravaglioli. All. Motta.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri (1’ st Piacentini); Adamo (20’ st Pierozzi), Bianchi, Francesconi, Donnarumma; Bumbu (1’ st Saber); Giovannini (39’ st Berti), Shpendi (19’ st Shpendi S.). A disposizione: Siano, Veliaj, Kontek, Pieraccini, David, De Rose, Ogunseye, Nannelli. All. Toscano.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: 2’ pt T. Corazza, 35’ st Zirkzee.

Note - Ammoniti: al 37’ pt Adamo (C).

Spettatori: 14.139.

Non riesce l’impresa al Cesena di Mimmo Toscano, che cade nel derby emiliano-romagnolo di Coppa, abbandonando così la competizione. I bianconeri perdono 2-0: colpiti a freddo dal giovane terzino Tommaso Corazza, dopo appena due minuti, Shpendi e compagni non riescono a raddrizzare la gara nel corso del primo tempo, con una sola conclusione di Bumbu da inserire tra la cronaca. Peggio, forse, nel secondo tempo, dove nonostante il rientro di Corazza latitano le occasioni da rete. A dieci dal termine la pietra tombale su una possibile rimonta la mette Zirkzee, con una giocata d’autore. Applausi, lato Cesena, per Giovannini, che si candida a un ruolo importante nonostante la giovanissima età; ci sarà invece tempo per vedere all’opera Ogunseye, oggi rimasto in panchina.

Al Bologna dunque bastano solamente due minuti per sbloccarla: i rossoblù sfondano da destra, il pallone viene allontanato dalla difesa ma sulla respinta è pronto Tommaso Corazza, che col destro a giro trova la sua prima rete all’esordio ufficiale coi grandi. Cresciuto nel Bologna, è il baby che si fa adulto alla prima occasione utile. Ma è anche un Bologna che rischia, al quarto d’ora, prima col contatto in area tra il terzino e Adamo, che in casa bianconera fa gridare al rigore (non concesso) e successivamente con la conclusione di prima intenzione di Bumbu, che termina fuori. A metà tempo si sveglia Moro: destro a lato.

Nella ripresa Toscano prova a cambiare inerzia: dentro Piacentini e Saber, mentre poco prima del ventesimo ecco l’ingresso di Corazza, con il Cesena che si rifà il look davanti. Ma le occasioni scarseggiano e, a parte un’azione personale di Francesconi, terminata alta, difficile rintracciare altro nel tabellino. A entrare prepotentemente tra i marcatori è invece Zirkzee, che a dieci dal termine si inventa una giocata di tacco che manda in tilt la difesa bianconera, a cui fa seguito un mancino, deviato, che finisce in porta. Due a zero e gara in cassaforte. Il Bologna passa il turno, il Cesena dice addio alla Coppa.