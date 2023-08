Cesena Il Coordinamento cambia volto

Cambio al vertice del Centro Coordinamento Club del Cesena Calcio. A pochi giorni dall’inizio del campionato, coi tifosi già pienamente indaffarati nella preparazione della prima, impegnativa, trasferta a Olbia, il presidente Omar Galassi (nella foto) ha comunicato in una nota inviata allo stesso Coordinamento le sue dimissioni con effetto immediato. Di conseguenza il consiglio direttivo si è riunito per discutere le nuove cariche che saranno effettive da subito: al vertice è stata nominata Monia Gasperoni (che diventa così la prima presidente donna nei 51 anni del Coordinamento), che avrà come vice Graziella Galli e come segretario Agostino Valentini. Il nuovo consiglio sarà dunque formato da Monia Gasperoni, Graziella Galli, Agostino Valentini, Serena Sproccati, Maurizio Mazzoli, Fausto Graziani, Luciano Severi, Claudio Berto, Sandro Baldisseri e i nuovi entrati Gianluca Ottaviani e Matteo Evangelisti (che sostituiscono gli uscenti Omar Galassi e Riccardo Mezzogori).

Galassi ha salutato i tifosi con un messaggio: "28 agosto 2010... Da 13 anni, ho avuto un ruolo attivo all’interno del Coordinamento Club Cesena; i primi tre come presidente di un club (Kick Off di Villachiaviche), gli altri nove divisi tra il ruolo di vicepresidente (per due mandati) e infine gli ultimi 4 li ho trascorsi alla guida del Coordinamento come presidente. Sono stati 13 anni bellissimi, intensi e veramente importanti. Ci sono state gioie (la notte di Latina in primis) e diversi momenti in cui lo sconforto sembrava averla vinta, su tutte il fallimento del nostro amato Cesena e il periodo della pandemia Covid che di fatto ha fermato tutto. Insieme però agli altri ragazzi del Coordinamento siamo ripartiti per ben due volte, e oggi posso tranquillamente affermare che la nostra associazione è pienamente in salute e in ripresa (solo nell’ultimo anno sono nati due nuovi club e altri sono in procinto di partire...) Negli ultimi mesi, però qualcosa dentro di me si è inceppato; i maggiori impegni lavorativi e situazioni familiari in evoluzione hanno fatto sì che il tempo e le energie da dedicare al Coordinamento fossero in diminuzione. Il presidente deve essere il primo per energia e spirito, per questo motivo non potendo più esserlo al 100% ho deciso di fare un passo indietro e lasciare il mio ruolo, per il bene dei consiglieri, dei club e dei tesserati. Ciò che mi rende meno triste è sapere che c’è un consiglio direttivo in grado di continuare e sviluppare sempre più l’attività. Monia Gasperoni farà un grandissimo lavoro".

L’ormai ex presidente ha poi ringraziato i compagni di viaggio, tra tutti i suoi predecessori Gabriele Evangelisti e l’amico di sempre Roberto Checchia, allargando poi il cerchio ai "sempre disponibili e affidabili volontari del servizio stadio" e ai gruppi della Curva Mare. Ci sono pure parole per i vertici del club: "Ringrazio l’attuale dirigenza e i collaboratori del Cesena Calcio, per la bellissima sinergia maturata negli anni. Oggi faccio un passo indietro, ma sarò sempre grato e onorato di aver guidato per 4 anni il Coordinamento Club Cesena... se sarà un addio o un arrivederci lo dirà il tempo. Oggi, ieri e domani, avanti Coordinamento".