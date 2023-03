Cesena, il riscatto parte dalla difesa

di Andrea Baraghini

Una squadra ritrovata dopo un mese di appannamento. Contro l’Entella si è visto un Cesena famelico, tonico e con le idee chiarissime. L’obiettivo è ora dare continuità a tale prestazione in vista di un finale di stagione che si preannuncia elettrico e con l’esito ancora tutto da scrivere. Facciamo la radiografia al Cavalluccio reparto per reparto.

Portieri - Tralasciamo i discorsi già fatti sulla gestione di questo ruolo sin dall’ avvio, e nemmeno vogliamo addentrarci sulla valutazione tecnica di Tozzo e Lewis. E’ però innegabile che l’anello debole della catena bianconera sta in mezzo ai pali. I motivi sono due: il primo è che il ruolo è già di per se stesso particolare e carico di tensioni, più che per un giocatore di movimento e se a questo aggiungiamo che chi scende in campo è caricato di un peso aggiuntivo di responsabilità per quanto successo finora, ecco spiegato come anche l’uscita più banale acquisisce un livello di difficoltà elevatissimo. Servirebbe un numero 1 con i nervi d’acciaio e dal robusto curriculum, cosa che non hanno né Tozzo né Lewis. Secondo motivo è che finora sono mancate le parate che valgono come gol e portano punti. Tutte le squadre che vogliono vincere hanno tra i pali un giocatore che oltre l’ordinaria amministrazione spesso sfodera il miracolo salva risultato, e alla fine questo pesa tanto.

Difesa - Il punto di forza dello scacchiere cesenate ed i numeri - 22 gol subiti, meglio ha fatto solo la Reggiana con 19 -, lo confermano. Il reparto è perfettamente assortito: c’è fisicità, rapidità e intelligenza tattica. Il trio Ciofi-Prestia-Silvestri è probabilmente quanto di meglio offre la categoria, senza dimenticare che Mercadante, Celiento, Albertini e Calderoni, danno sufficienti garanzie nei ricambi.

Centrocampo - La gara con l’Entella ha aperto nuove prospettive regalando la certezza che alcuni elementi, sin qui considerati rincalzi, sanno recitare ruoli di primo piano. Bumbu come trequartista ha sorpreso tutti garantendo pressione, qualità di giocate ed anche tempi di inserimento. Alessio Brambilla se è affiancato da compagni di reparto di gamba è libero di esprimere il suo talento fatto di giocate al fosforo. Infine Mercadante riciclato a cursore di sinistra è una soluzione che aggiunge qualità a tutto il reparto.

Attacco - Si regge sul duo Corazza-Stiven Shpendi, tanta roba, ma potrebbe non bastare. Ferrante sta incappando in una delle stagioni più nere della sua carriera, forse sarebbe il caso di dare più spazio all’altro gemello, che è anche un patrimonio di famiglia. Il tutto aspettando anche le reti di King Udoh smarritosi dopo un buon avvio di stagione.

Panchina - La strategia estiva di dare un doppione ad ogni ruolo sta pagando. Le sostituzioni in corso di gara non tolgono quasi mai forza alla manovra, segno che chi entra è di pari valore ed ha la stessa tensione agonistica di chi esce. Anche questa è una garanzia importante.

Toscano - Il gruppo c’è ed è ben affiatato. Il primo merito è del mister. A volte, forse, è rimasto troppo attaccato ai suoi credo insistendo su giocatori, vedi Bianchi o Calderoni, non sempre all’altezza. E’ riuscito però a tenere tutti quanti sul pezzo, raddrizzando gli umori quando tendevano al depresso. Compito suo ora mantenere alta l’adrenalina sino alla fine.