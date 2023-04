Cesena, il San Donato Tavarnelle non è solo una squadra ma anche una bella favola

Ultimi spiccioli di speranza per questo Cesena per provare a ribellarsi a un terzo posto già matematico ma non ancora definitivo in generale, contro una società che sa di fiabesca realtà toscana in un clima anche di goliardia, amicizia e voglia di compiere un altro miracolo calcistico: la permanenza in serie C dopo il campionato di D vinto un anno fa con lo specialista Paolo Indiani.

Il San Donato Tavarnelle viaggia a 34 punti, a quattro punti dalla salvezza diretta (Torres e Olbia ne hanno 38), primo posto della grigia playout; qui tutto sa di aggregazione, orgoglio toscano, voglia di vivere e sorprendere. La società Asd San Donato Tavarnelle è nata nel 2006 dalla fusione tra il San Donato e la Libertas Tavarnelle, rappresenta il Comune (città metropolitana di Firenze) di Barberino Tavarnelle, 12mila e 600 residenti, frutto dell’unione nel 2019 tra Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa. Lo stadio di riferimento (a Tavarnelle Val di Pesa) ha 1500 posti, è in fase di ampliamento e ristrutturazione e quindi inevitabilmente si gioca a Montevarchi al ‘Brilli Peri’, capienza 3200 spettatori.

Il patron dal 2014 è Andrea Bacci, 51 anni, ex pilota automobilistico, titolare di un’azienda di meccanica per auto da corsa, viene supportato dallo sponsor, l’ex presidente Fabrizio Fusi imprenditore principe del rinomatissimo olio toscano. Le spese di gestione per questo campionato della matricola gialloblù, guidata in panchina dall’accoppiata Ghizzani (ha il patentino) e Buzzegoli, è di circa 2 milioni, ma quasi la metà si spera di recuperarli dai premi per la valorizzazione e per i minutaggi dei giovani talenti del club.

Il club è la prima volta che milita in serie C, il territorio e la piccola comunità sono più che mai coinvolti: il macellaio in caso di vittoria regala carne a chi ha segnato, a metà settimana ci si ritrova tutti insieme e si gioca tutti a briscola, i giocatori raggiungono Montevarchi a bordo delle proprie auto.

Ma in questo clima bello, puro, casalingo e profumato, c’è però anche un tocco di simpatica internazionalità per questo sodalizio più che mai efficiente ed accattivante: un 28enne tifoso inglese, attraverso il videogioco ‘Football manager’, ha conosciuto questa realtà di cui si è subito innamorato e ha spedito alla società nel novembre scorso il primo messaggio su Instagram. Da lì è nato un rapporto di simpatia così a inizio marzo Jeed Cooley (questo il nome e cognome del sostenitore arrivato da oltre la Manica) è venuto in Italia, è atterrato a Pisa e, dopo avere assisito ad una gara di B dei nerazzurri, si è fermato a Montevarchi dove ha conosciuto tutto il mondo Tavarnelle ed è stato ricevuto dal presidente Bacci che gli ha donato alcune sciarpe e la maglia di Ubaldi uno dei giocatori più rappresentativi.

Un clima da ‘Amici Miei’, quello del celebre film dove i quattro protagonisti erano maestri di scherzi tanto fantasiosi quanto pesanti, uniti da un’amicizia amara ma indissolubile e sincera. E la ’bischerata’ la sta proprio meditando il San Donato Tavarnelle ai danni di un Cesena che ha fallito occasioni a raffica per la promozione diretta. All’andata, il 3 dicembre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, il Cesena portò a casa i tre punti vincendo 3-2. Da allora troppa acqua è passata sotto i ponti e molto è cambiato, in un club e nell’atro. Quello che non è cambiato e che, riteniamo, mai cambierà, è lo spirito di questa meravigliosa società, esempio per tanti, gioia per i suoi tifosi e per la sua terra.