Cesena, il viaggio di Stiven è appena iniziato

di Stefano Benzoni E’ il giocatore del momento. Quello sulla bocca di tutti: perché è bravo, perché è un attaccante e segna - 5 gol nelle ultime tre partite e 8 in totale - ma soprattutto perché è giovane e viene visto come un prodotto del vivaio bianconero. Stiven Shpendi, classe 2003 così come l’inseparabile gemello Cristian, è un ragazzo sveglio, simpatico che sembra perfettamente in grado di affrontare tutte le attenzioni, con il suo carico di perfide insidie, che si sono scatenate su di lui. E che magari aumenteranno, soprattutto se continuerà a giocare a segnare come sta facendo in questo 2003 che potrebbe rappresentare l’anno dell’esplosione. Stiven, partiamo dall’inizio "Sono nato ad Ancona il 19 maggio 2003 ed ho sempre vissuto a Lucrezia vicino a Fano, con i miei genitori Alex e Arta, mio fratello e mia sorella Megan". Quando ha fatto conoscenza con il pallone ? "Ho cominciato a giocare quando a 6 anni nel Real Metauro. Dopo due anni sono passato al Delfino Fano e da lì dopo quattro anni mi sono trasferito a San Marino dove sono stato allenato prima da Loris Bonesso e poi da Masolini". Non a due passi da casa "Andavo a scuola al mattino poi alle 13.40...