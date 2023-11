Cesena in cerca di riscatto. Oggi in campo con Trevi

Oggi alle 17.30 l’Elettromeccanica Angelini tornerà a giocare tra le mura amiche del MiniPalazzetto: dall’altra parte della rete ci sarà Trevi, in cui milita l’ex Di Arcangelo.

Le umbre in classifica si trovano al penultimo posto con 2 punti, frutto dell’unica vittoria della stagione; arrivano dalla sconfitta con Jesi.

Anche le cesenati sono reduci da un ko, il primo dell’anno, rimediato a Pomezia. Vanno dunque in cerca del riscatto immediato; la classifica vede le romagnole occupare la sesta posizione a quota 11.

"Sapevamo che a Pomezia sarebbe stata una partita difficile – commenta Emma Conficoni – infatti abbiamo faticato a entrare in partita e a imporre il nostro gioco; nel terzo parziale siamo riuscite a emergere ma poi loro si sono dimostrate più determinate di noi e hanno chiuso il match".

La giovanissima palleggiatrice bianconera, classe 2006, cresciuta nel vivaio di Cesena e promossa quest’anno come regista titolare analizza la prossima gara: "La sconfitta non ci ha demoralizzato, anzi ci ha spronato a lavorare meglio in allenamento e ora vogliamo scendere in campo con l’obiettivo di tenere alta la concentrazione e riprendere il nostro ritmo; vogliamo continuare a divertirci e far divertire il nostro pubblico appassionato che ci segue sempre con affetto".

Nel frattempo è stato ufficializzato il recupero della gara con Pontedera, rinviata a causa dell’ondata di maltempo che colpì la Toscana due settimane fa e le ragazze di coach Lucchi sono chiamate a un vero e proprio tour de force: neanche il tempo di archiviare Trevi che dovranno prepararsi per la trasferta in provincia di Pisa in programma martedì 21 novembre (ore 21).

La diretta streaming della gara dell’Elettromeccanica Angelini Cesena contro Trevi sarà trasmessa sul canale YouTube ‘Volley Club Cesena’.