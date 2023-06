Cesena in vendita Si tratta con un fondo

di Stefano Benzoni

Un colpo di scena, come alla fine di un kolossal hollywoodiano. Il Cesena è in vendita.

La notizia, in attesa di conferme ufficiali che forse arriveranno a cose ormai fatte, a meno di una improbabile retromarcia dell’ultim’ora, è certa. John Aiello e Robert Lewis passano la mano e sono in procinto di cedere la società a un fondo, uno di quelle concentrazioni finanziarie che tanto vanno di moda nello sport di questo periodo. Ancora da definire la nazionalità del fondo che starebbe per sottoscrivere le firme per rendere ufficiale la trattativa: c’è chi parla di un fondo statunitense, chi di uno tedesco e chi di uno sudamericano.

La mossa dei due americani è sorprendente, appena un anno e mezzo dopo l’ufficializzazione del loro ingresso nel club e dopo tante e variegate dichiarazioni d’amore nei confronti di squadra, città e quant’altro con il contorno di propositi bellicosi, a onor del vero mantenuti come si è visto con la costruzione della squadra e dello staff che in questa stagione non è riuscita a centrare la promozione e il ritorno in serie B.

Ma è altrettanto vero che un affare di questo tipo non si mette in piedi dall’oggi al domani e quindi parliamo di una trattativa che sta andando avanti da diverse settimane. Un dubbio resta: stando così le cose, cosa sarebbe accaduto se il Cesena fosse andato in B? La vendita sarebbe saltata? Sarebbe andata avanti ma a un prezzo maggiore oppure non se ne sarebbe fatto niente? Ma il Cesena in B non ci è andato e quindi...

Nei giorni scorsi in società tutto era pronto per annunciare lunedì il nuovo organigramma del club con i saluti a Sebastiano Rossi in scadenza di contratto, la conferma di mister Domenico Toscano e soprattutto l’ingresso del nuovo direttore (di cosa poi lo vedremo) Fabio Artico e, parrebbe anche l’entrata di Massimo Bava come nuovo responsabile del settore giovanile. Stando così le cose è scontato che i ruoli di direttore generale e direttore sportivo venissero equamente divisi fra Stefanelli e Artico, tralasciando (si fa per dire, ovviamente) che entrambi di mestiere facciano il ds e non il direttore generale.

Lunedì non è accaduto nulla, ma tutto sarebbe stato fatto mercoledì, ma anche mercoledì nulla è successo. I dipendenti del club, molti dei quali in scadenza di contratto, erano pronti per un annuncio che, a pochi giorni dalla data fissata per l’iscrizione al campionato (il pagamento delle ultime mensilità degli stipendi e dei contributi è fissato per martedì 20 giugno), avrebbe dovuto fare finalmente chiarezza e squarciare il velo di silenzio, sussurri, dicerie e voci incontrollate che invece ha regnato sovrano dal giorno dopo la dolorosa eliminazione dalle semifinali playoff per mano del Lecco.

E invece, sempre aspettando martedì 20, arriverà un annuncio di tutt’altro tipo, l’ennesimo passaggio di proprietà e di mano dopo che i valorosi ed encomiabili 28 soci avevano risollevato società e squadra dall’abisso del fallimento nel quale erano sprofondati, senza poi aggiungere sale alle ferite per quello che riguarda la serietà, la puntualità dei pagamenti e la credibilità del Cesena che di queste caratteristiche aveva sempre fatto un punto d’orgoglio e di fierezza.

Il silenzio prolungato e ininterrotto della coppia Aiello-Lewis era dimostrazione evidente e palese che stesse nascondendo qualcosa. I due, o solo uno dei due – ma alla fine questo poco importa – si sono resi conto che in questo modo non si sarebbe più potuto andare avanti, che il giochino era probabilmente un po’ più costoso di quanto forse avevano ipotizzato e che la pressione e la passione dei cesenati e della città di Cesena non sono fattori da sottovalutare ma anzi da tenere bene in considerazione.

Di certo Cesena ed il Cesena deve ricominciare da capo. Si spera con persone serie, determinate ed appassionate. E non invece affaristi e dilettanti che hanno capito che andando avanti così avrebbero rischiato di bruciarsi.