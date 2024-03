Cesena ko dopo mesi, Varone volta pagina: "Impariamo dagli errori e andiamo avanti"

"Al ritorno da Carrara in pullman regnava il silenzio. Di solito cantiamo, scherziamo, ascoltiamo musica. Da un lato eravamo tutti molto arrabbiati per la sconfitta, ma dall’altro già concentrati in vista della partita contro il Gubbio". L’aneddoto raccontato da Ivan Varone, centrocampista classe 1992, uno dei giocatori più esperti del Cesena, rende bene l’idea dell’atmosfera di delusione mista a voglia di rivincita che si respirava in casa bianconera martedì sera.

Varone, superato lo choc della prima sconfitta dopo sei mesi?

"La realtà è che abbiamo abituato molto bene prima di tutto noi stessi e anche i nostri grandi tifosi. A Carrara secondo me siamo stati un po’ ingenui sui tre gol e potevamo fare tutti un po’ meglio. Ma abbiamo subito ripreso a lavorare per dimostrare che si è trattato solamente di un episodio".

Cosa vi ha detto Toscano?

"Il giorno dopo ha preferito non parlare, anche perché noi eravamo già abbastanza nervosi e arrabbiati di nostro. Il giorno dopo ancora, giovedì, eravamo già ansiosi di scendere in campo lunedì contro il Gubbio. Ci ha detto di essere più reattivi e pronti a livello mentale".

Voi siete carichi?

"Il passato è passato, impariamo dai nostri errori e guardiamo avanti. Abbiamo di fronte a noi otto partite che sono come otto finali e questo gruppo non fallirà. Vorrei mostrare a tutti i nostri tifosi gli allenamenti che facciamo per mettere in evidenza la grinta, l’impegno, la determinazione che tutti noi mettiamo in campo. Diversi giocatori che in qualsiasi altra squadra della C sarebbero titolari qui a volte non giocano, o giocano poco, eppure non ho mai sentito un lamento, una critica da parte di nessuno. Nessuno molla mai, siamo disposti a fare qualsiasi cosa per aiutare un nostro compagno. Non gioco da poco e un gruppo così nella mia carriera l’ho incontrato al massimo un paio di volte".

Come ci si sente a perdere una partita dopo sei mesi?

"Non bene, ma la realtà è che non puoi sempre vincere. Essere andati in vantaggio ci ha dato la sensazione che sarebbe stata una partita facile, poi abbiamo subito il pareggio a fine primo tempo e abbiamo preso il secondo gol su calcio d’angolo dopo essere rimasti in 10. Senza nessuna scusa legata al campo, alla stanchezza o alle assenze, ci siamo rimessi subito a lavoro per riprendere il cammino interrotto. Ora dipende solo da noi e non possiamo deludere i nostri splendidi tifosi e la città di Cesena. Non facciamo calcoli, andiamo in campo, spingiamo al massimo e diamo tutto".

Come giudica finora la sua stagione?

"A livello numerico avrei potuto fare qualche gol in più (ne ha segnato solo uno, nel derby d’andata contro il Rimini, ndr) ma non ce l’ho fatta principalmente per demerito mio. Mi sono sempre messo al servizio della squadra e dei miei compagni e così continuerò a fare, cercando di dare una mano con la mia esperienza, l’impegno e la mentalità e a fare quello che vuole l’allenatore. Poi da qui alla fine spero di fare meglio, anzi sono certo che ce la farò".

La Torres è a -9, non è ancora finita...

"Sarebbe stato lo stesso anche se avessimo vinto a Carrara. Finché la matematica non ti garantisce la certezza, dobbiamo continuare a spingere e a non mollare mai andando in campo per dare sempre il massimo".

Contro il Gubbio sarà dura.

"Conosco mister Braglia, il loro allenatore, l’ho avuto e posso dire che le sue squadre sono sempre fastidiose. D’altronde sarà difficile con tutti, dalle squadre di testa a quelle di media o bassa classifica, tutte lottano per qualcosa".

Quale sarà la chiave del confronto?

"Dovremo scendere in campo con la solita grinta e determinazione partendo forte, poi recupereremo uomini importanti come Kargbo e De Rose. Ciccio è una sicurezza e Augustus ora per noi è imprescindibile per la varietà di soluzioni che ci dà".

