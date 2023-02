Cesena, la metamorfosi si è forse completata

di Daniele Zandoli

Ormai è chiaro, di qui a fine aprile la lotta per la promozione diretta sarà una corsa a tre, anche se la Reggiana sembra avere in tasca il diritto di prelazione dall’alto dei sette punti di vantaggio (nove sull’Entella), un abisso che Aimo Diana tenterà di gestire con saggia determinazione. Ha ragione Toscano quando dice che gli emiliani non hanno nulla di più del Cesena tranne la capacità, quando si è presentata l’occasione, di sfruttare il momento favorevole come invece i suoi non hanno saputo fare. Ora sarà difficile rosicchiare punti e lo stesso scontro diretto al Manuzzi offre al Cesena la possibilità di accorciare vincendo, ma agli emiliani due risultati positivi su tre.

Le due trasferte terribili, almeno sulla carta, hanno offerto un volto nuovo del Cesena, probabilmente inaspettato anche per lo stesso tecnico. Quello di un manipolo che ha capito come stanno le cose, che nel calcio non è importante essere belli ma innocui, molto meglio essere brutti e cinici, pronti a colpire alla minima occasione. L’esplosione di Stiven Shpendi ha facilitato il compito. E così abbiamo assistito a una metamorfosi: bandite le tante occasioni da rete sprecate ed anche le “cappelle” mostruose in difesa.

Vietato illudersi che improvvisamente si sia trovata la strada giusta, ma le due straordinarie vittorie su campi minati (oltrechè in pericoloso sintetico) di Pontedera e Recanati regalano ai tifosi un’immagine diversa della loro squadra. Quadrata dietro e in mezzo, pungente in attacco. Raccolto il vantaggio più o meno repentino, poi tutti a fare filtro con un coriaceo 5-3-2 che non significa catenaccio ma razionale disposizione tattica che impedisce all’avversario di trovare spazio. Ogni novità ha bisogno di conferme e il Cesena è condannato a darne fino alla fine del campionato.

Se la Reggiana continuerà a vincerle tutte meriterà la promozione, ma se comincerà a “tartagliare” sa che avrà sul collo il fiato bianconero. Anche i più tignosi denigratori cominciano a rassegnarsi: questo Cesena è forte. Ai tempi in cui la Mare era in tubi e gradoni in legno si diceva che quando la squadra va bene non ha bisogno di tanto sostegno, va da sola. E’ quando non gira che deve sentire l’appoggio incondizionato dei suoi tifosi. Vale anche per i giocatori, resteranno fino a giugno per scelta di chi lo fa per mestiere. Tanto vale mettersi comodi e sostenere tutti, portieri e centrocampisti compresi, perché criticare a prescindere non fa bene alla squadra. A giugno poi si faranno i conti e chi ha sbagliato pagherà, ma fino ad allora allineati e coperti, altrimenti si fa il gioco di Reggiana ed Entella.

Il benessere della squadra aiuta anche chi era restato indietro a migliorare e Bianchi, uno di quelli spesso criticato, ne è l’emblema. Come Lewis che ha diritto di sbagliare come tutti senza essere crocifisso ad ogni incertezza. Infine il mercato. Silvestri ha già dimostrato di starci benissimo, Mustacchio pare ancora un briciolo spaesato, entrambi saranno utilissimi. Il Cesena punta a un difensore di valore, svincolato, reduce da una squadra di A.