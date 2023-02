Cesena, la ’remuntada’ è partita dalla difesa

Un passo da carica costante, impetuoso ma equilibrato. Così il Cesena sta cercando di costruire la rimonta sulla Reggiana, la ’remuntada’. Quattro i punti ancora da recuperare confortati dal ritmo dei bianconeri che dal 29 novembre, ultima sconfitta a Lucca (0-1), su 10 incontri ne hanno pareggiati 2, vinti 8, segnando per 22 volte e incassando 6 reti. E la differenza rispetto ai granata, che dopo 16 gare positive di fila hanno perso sabato ad Ancona contro una squadra forte che può battere tutti, sta più nei due amarissimi pareggi interni contro Carrarese e Fermana degli ultimi tempi che nei 5 punti in altrettante gare di inizio campionato quando la formazione doveva superare il comprensibile rodaggio dopo la rivoluzione totale dell’organico dell’estate scorsa.

Il punto forte di questa netta ripresa dei romagnoli sta nella difesa solida che acquisisce ancora maggiore importanza considerando che il rendimento è equilibrato rispetto a quello dell’attacco. Entrambi i settori sono da elite (terza e quarta posizione) valutando i tre gironi della serie C che viaggiano a ritmi ben diversi. Nel C l’imbattuto Catanzaro sta facendo gara a sé, 70 punti in 26 gare, una distanza siderale sul Crotone che insegue e la possibilità concreta di superare il record di punti della Ternana (90) realizzato nella stagione 2020-21. In quello B appunto è lotta a tre, passo sostenuto, con la Reggiana che a quota 58 è davanti a Cesena 54 ed Entella 52, con ormai una lotta a tre dichiarata. Passo invece compassato e battaglia anche qui incerta nel girone A dove la sorprendente Pro Sesto (46) precede il Pordenone (45).

Tornando ai romagnoli, la retroguardia ha ora piena solidità, concede sempre pochissime occasioni agli avversari ma se fino a due mesi e mezzo fa di queste opportunità almeno la metà si trasformavano incredibilmente in gol, ora tale difetto è stato limato nettamente. Il Cesena non solo ha la migliore difesa del girone B (15 reti al passivo rispetto alle 16 della Reggiana), ma in tutta la serie C solo il fenomenale Catanzaro (9 reti incassate) e la FeralpiSalò (14) hanno fatto meglio. In effetti era da tempo che in C i bianconeri non potevano contare su elementi come Prestia, Ciofi, Mercadante e adesso anche il ben inserito neoacquisto Silvestri, i quattro che si giocano i tre posti della linea di retroguardia scelta da Toscano.

Ma se la difesa tiene molto bene, anche l’attacco sa andare a rete: infatti nel girone B solo la Reggiana (43) ha fatto più dei bianconeri (42) e non va dimenticato che la truppa romagnola fino a tre partite fa falliva anche occasioni a raffica. In tutta la serie C più spietati del Cesena ci sono solo il gigante Catanzaro 68 gol, il Vicenza 44 e appunto la Reggiana 43. Per i romagnoli difesa e attacco quindi da primissimi posti, due qualità che possono sostenere in pieno le speranze di rimonta e di primato della truppa di mister Domenico Toscano, sempre ammesso che restino e ci sonservino tali anche nelle prossime settimane.