Cesena, la strada è lunga Ecco da dove ripartire

di Daniele Zandoli

Il day after è sconsolante, amaro. Lo splendido popolo del Manuzzi si è risvegliato senza più la dolce illusione di poter competere per il primo posto e la promozione diretta per scappare da questa Lega Pro che sente di non meritare. Ha consegnato il pass nello scontro diretto, sotto i riflettori delle televisioni, nella serata in cui tutto sembrava a favore.

Se si analizza il match fra Cesena e Reggiana occorre riconoscere che Aimo Diana ha costruito un capolavoro, togliendo al suo più esperto avversario, Mimmo Toscano, ogni motivo di rimpianto. La Reggiana ha meritato di vincere anche se un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Nella contabilità degli episodi i suoi sono stati determinanti, si è mostrata più quadrata, squadra vera dappertutto, con una difesa rocciosa e impermeabile che ha tolto l’ossigeno a un bomber del calibro di Corazza e al miglior prospect della serie, Stiven Shpendi. I due non hanno praticamente toccato palla ed è andata anche peggio ai sostituti Ferrante e Udoh.

Non per niente le vere occasioni da rete capitate ai bianconeri sono state un tentativo di autorete di Cauz, lo splendido colpo di testa di Prestia, la botta da lontano di De Rose e il gol inutile di Mustacchio. Gli attaccanti non pervenuti. La difesa del Cesena ha retto, soprattutto Prestia e Silvestri hanno giocato bene, Ciofi no. Si è fatto anticipare come un novellino in occasione del gol di Nardi e non c’era nel rapido contropiede di Varela, lasciato a De Rose che non è un epigone di Speedy Gonzales. Due splendidi gol, intendiamoci, ma episodi nati da errori prontamente sfruttati dai reggiani. I quali si sono rivelati cinici come devono essere quelli che puntano alla promozione. Hanno costruito un numero inferiore di occasioni approfittando di regali gentilmente offerti.

Un vecchio drago dei campi da calcio come Bolchi diceva che a volte è bene mettersi a difendere lo 0-1 perché prima o poi può capitare l’occasione del pari. Il veloce contropiede di Varela ha invece chiuso il match. E dire che il più ammaccato tra i due era Diana. Lamentava il forfait di alcuni alfieri di qualità, ma ha mostrato tutta la forza e la lunghezza dell’organico, su cui la società lavora da un triennio e bene ha fatto a confermarlo dopo la delusione della scorsa stagione quando il pass lo conquistò il Modena.

Il Cesena esce dal derby sconfitto e deluso, vede allontanarsi definitivamente la promozione diretta (solo la Reggiana può perdere la chance, sette punti di vantaggio a dieci giornate dal termine sono un abisso), ora deve tornare velocemente a macinare vittorie e punti pesanti perché l’Entella ha accorciato ad una sola lunghezza e quindi anche il secondo posto non è più una certezza. Questa sconfitta peserà come un macigno nella testa dei giocatori, ma anche in quella del tecnico. Alcune decisioni lasciano perplessi come quella di Bianchi trequartista con Saber in panchina, spiegata solo dopo il match come scelta obbligata dalle condizioni precarie del tunisino. Ora serve un veloce reset.