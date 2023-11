Cesena, largo ai giovani. Ceccarelli: "Lo meritano"

Domenica scorsa il Cesena ha dominato la Vis Pesaro presentando nell’undici iniziale tre ragazzi provenienti dal settore giovanile: Cristian Shpendi, Matteo Francesconi e Simone Pieraccini. Era molto nutrita anche in panchina la schiera di ragazzi cresciuti con la maglia bianconera addosso; Tommaso Berti, entrato in campo nel corso della ripresa, Giulio Veliaj, Alessandro Giovannini e Antonio David. Domenico Toscano sta facendo largo ricorso all’impiego di questi ragazzi che stanno diventando sempre più una risorsa confermando anche quanto di buono è stato fatto negli scorsi anni da parte di chi ha fatto maturare sotto tutti gli aspetti questi giovani calciatori.

Chi li conosce praticamente tutti per averli allenati, per averli visti muovere i primi passi nella Primavera è Giovanni Ceccarelli, per 13 anni tecnico nel settore giovanile bianconero e responsabile della Primavera fino allo scorso campionato quando il Cesena ha disputato il torneo di Primavera 1.

Ceccarelli, è sorpreso da questi rendimenti?

"Più che sorpreso, direi che sono contento. Cito per esempio David, che si sta guadagnando spazio e del quale conoscevo bene le qualità tecniche. Nel sistema di gioco praticato dal Cesena non gli viene richiesta una fase difensiva molto intensa e questo per lui è congeniale".

Di Francesconi e Pieraccini cosa pensa?

"Su Francesconi ero convinto che avrebbe potuto avere un certo minutaggio anche la scorsa stagione e adesso vedo che si sta imponendo, per quanto riguarda Pieraccini lo dico adesso ma lo pensavo anche in passato: secondo me può fare una carriera da professionista. E’ anche un ragazzo dotato di molta umiltà”.

Qualche difficoltà in più la sta trovando Giovannini.

"Non ci dimentichiamo che ha solo 18 anni e poi ci sono dei tempi di crescita che non sono per tutti uguali: aveva cominciato bene in Coppa esaltandosi col Bologna, poi però quando inizia il campionato è un’altra storia. Il tempo davanti per crescere lo ha. I giovani bisogna stare attenti a non bruciarli" .

Vista la emergenza in attacco causa squalifica di Corazza e l’assenza di Shpendi e Kargbo convocati in nazionale, in prima squadra saranno chiamati anche Nicolò Amadori e Valentino Coveri.

"Amadori è un attaccante centrale, intuisce bene l’azione ed è capace di fare reparto da solo. Coveri invece è una seconda punta, se guadagna due metri, poi diventa difficile riprenderlo. Per loro in questi giorni sarà importante ’rubare’ qualcosa dai grandi anche in fatto di scaltrezza".

Il Cesena ha appena allungato il contratto a Tommaso Berti.

"E’ giusto, anche per non rischiare di perderlo. Secondo me in serie C ci dovrebbero essere sempre quattro o cinque ragazzi del settore giovanile che orbitano attorno alla prima squadra: è la storia del Cesena".

Ha deciso di prendersi un anno sabbatico?

"Non ho deciso niente, altri lo hanno fatto per me; quando la società ha scelto di non confermarmi, la stagione stava quasi per iniziare e anche per questo mi è dispiaciuto. Ora aspetto, guardando in particolare al mondo della serie D. Con una precisazione dovuta: non sono certo il tipo che ama approfittare dei momenti difficili di altri colleghi allenatori".