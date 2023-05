Cesena, le pagelle del campionato Ciofi, Prestia e Silvestri tris d’assi

di Daniele Zandoli

Finita da un paio di settimane la regular season è tempo di bilanci prima di infilarsi nella fase playoff, al via per il Cavalluccio sabato 27. Saranno un altro campionato, con le sue sorprese e responsi, a stabilire la quarta squadra promossa in B. E’ giusto quindi dare le pagelle di questo primo step costituito da 38 match. Si parte da portieri e difesa, croce e delizia della stagione del Cesena.

Minelli (0 presenze) 2. Il vero protagonista negativo del romanzo popolare fra i pali, uno dei motivi della mancata promozione diretta del Cesena. Nei programmi avrebbe dovuto essere il portiere titolare e le premesse andavano tutte in quella direzione. Quando si rende conto che la situazione è diversa e che esordirà in porta il figlio del presidente prende a calci ciò che gli capita a tiro, dimenticando che gli stipiti delle porte non collaborano e si frattura un dito. Colpa grave per un professionista e bene hanno fatto a dargli il benservito. E’ in prestito e potrebbe tornare.

Lewis (10) 5. Essere figlio del presidente non è una colpa, ma lo può diventare. Giovanissimo, fra i pali non è un fenomeno e forse non lo sarà mai, anche perché è buttato in mischia senza il necessario tempo per maturare. Nessuna parata da annali ma anche un solo strafalcione clamoroso che gli costa subito il posto.

Tozzo (28) 5. Arriva dopo il crack di Minelli, tra i pochi portieri liberi e disponibili, ben conosciuto da Toscano. Vale anche per lui quanto detto per Lewis, nessuna parata particolarmente clamorosa, ma tutti ricordano l’episodio tafazziano in collaborazione con Calderoni contro la Fermana. A volte “saponetta”, per fortuna dalle sue parti arrivano poche palle pericolose. A volte il destino è strano, magari una sua parata sarà fondamentale per la promozione. Ce lo auguriamo.

Mercadante (21) 6,5. Arriva con le stimmate del giustiziere del Monopoli nei playoff della scorsa stagione. Discreto sempre e senza sbavature, sia nella difesa a quattro o a volte braccino a mancina.

Kontek (5) 4. Poveretto, non gioca mai e quando gli tocca è per scampoli o nei match meno agevoli della stagione, come a Lucca, vittima mandata al macello assieme al rientrante Celiento per la contestuale squalifica di Ciofi e Prestia. Unica vera debacle stagionale della difesa bianconera. Giusto cederlo.

Coccolo (13) 6. Peccato averlo perso per un grave infortunio, sarebbe stato un utile rincalzo per tutta la stagione.

Celiento (15, 1 gol) 6,5. Un altro onesto soldatino che avrebbe meritato di giocare di più, preziosa linfa per un reparto senza crepe e dai califfi inaffondabili.

Ciofi (34, 1) 7. L’uomo immagine di questo Cesena, capitano inamovibile, cresciuto a dismisura in questi anni, emblema perfetto del reparto più performante in cui è davvero arduo dare la palma del migliore.

Prestia (30,3) 7,5. Mezzo voto in più perché un difensore che segna tre gol non capita tutti gli anni. Vero bastione robusto e inaffondabile, con una sola insicurezza in 30 partite.

Silvestri (14, 4) 8. Un regalo di gennaio, l’unico vantaggio del passaggio di Kontek in Romagna, la cui partenza ha favorito l’arrivo del cugino di Prestia. Un voto in più perché un difensore che segna quattro gol in mezzo campionato non capita tutti gli anni. E sarebbero stati cinque, ma Celiento gliel’ha impedito. Forte in entrambi le fasi, uno dei difensori più completi visti da anni in bianconero.

Pieraccini (1) 7. Una bella sorpresa, un colpo di genio di Toscanoa cui piace questo giovincello tirato fuori direttamente dal vivaio e di cui sentiremo presto parlare.