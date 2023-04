Cesena, l’ennesima occasione sprecata

Cesena

1

Lucchese

1

CESENA (3-4-1-2): Tozzo, Ciofi, Prestia, Celiento, Adamo, Brambilla (21’ st Ferrante), De Rose (36’ st Bumbu), Calderoni (13’ st Mustacchio), Chiarello (13’ st Saber), S. Shpendi, Corazza. A disp.: Lewis, Pollini, Pieraccini, David, Albertini, Bianchi, Zecca, Udoh, C. Shpendi. All.: Toscano.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti, Quirini (33’ st Alagna), Tiritello, Benassai, De Maria (42’ st Merletti), Tumbarello, Franco (26’ st D’ Alena), Di Quinzio (26’ st Visconti), Fabbrini (33’ st Ravasio), Panico, Bruzzaniti. A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo, Romeo, Bianchimano, D’ Ancona, Mastalli. All.: Maraia.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Reti: 23’ pt Celiento, 30’ pt Panico.

Note: allontanati dalla panchina del Cesena il collaboratore tecnico Alessandria al 41’ pt, Michele Napoli allenatore in seconda al 47’ pt;, dalla panchina della Lucchese il ds Daniele Deoma al 47’ pt; ammoniti Celiento, Panico, Ciofi, Quirini, Cucchietti, Corazza, Bruzzaniti; spettatori 8.628; angoli 6-6; recupero 1’ e 5’.

di Daniele Zandoli

Il Cesena non sa vincere le partite che contano e coi pareggi non si va da nessuna parte. Viene in mente quanto disse Toscano: la classifica è quella che le tre di testa meritano. Buon per l’Entella che aggancia in vetta la Reggiana. Ora le capolista sono due a 74, a quattro sul Cesena con le gare ridotte a tre. Occorreva vincerle tutte, con la Lucchese ci ha pensato quel fuoco diafano di Panico a rimettere in pari le cose, un ex che in Romagna ha lasciato il segno di uno stracchino scaduto.

E dire che il Cesena era passato, gol di un bravo ragazzo, Celiento, che ha giocato poco pur meritando di giocare sempre. E’ il 17° giocatore a segno di questa pazza stagione in cui il bianconeri sono primi o quasi dappertutto, salvo che in classifica. I toscani sono tosti e non mollano mai, hanno confermato tutto con una gara intelligente, grintosa, piena di perdite di tempo ed hanno meritato il pari. Gli ha dato una mano una terna arbitrale semplicemente disastrosa.

In tribuna un volto noto, Julio Cesar, ex portiere del Brasile e dell’Inter oggi procuratore, tornato a Cesena dopo una visita precampionato. Che non sia un pomeriggio da pennichella lo dimostra subito la Lucchese che attacca a testa bassa. Fino al 23’ quando il Cesena passa. Da corner la palla arriva a Stiven sul secondo palo, stop di petto e botta in mezzo per il facile tocco di Celiento. E’ il colpo del bingo perché fare gol ai toscani non è facile. Una manciata di minuti e quelli pareggiano. Ancora da corner, stavolta in area romagnola c’è Panico che sforna un gol da manuale in semirovesciata, col primo bianconero a due metri e Tozzo lento a leggere la situazione. Il gol è bello, ma la difesa bianconera ha collaborato. Qui entra in scena la terna arbitrale, fino all’intervallo è uno show. Il top sulla punizione concessa al Cesena e non fatta battere perché scade il tempo, roba che neanche in terza categoria. Nell’occasione cartellino giallo a Ciofi e rosso a Napoli, al collaboratore Alessandria e al ds lucchese Deoma.

Nella ripresa Maraia alza i centimetri del bastione, Toscano risponde mandando tutti all’attacco. Tanti cross buttati al vento soprattutto da un impreciso Adamo, mischie inutili e una traversa toccata da Stiven al 66’. Le notizie da Reggio spingono, ma la Lucchese regge e Cucchietti non corre rischi.