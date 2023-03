Cesena, l’Entella fa sul serio Nel ritorno è la migliore

Il 17 dicembre scorso, al termine del girone d’andata del girone B del campionato di serie C e dopo la vittoria 3-1 sull’Alessandria, il Cesena si presentava in terza posizione al giro di boa del campionato con 37 punti. In testa c’era la Reggiana a quota 40, seguiva il Gubbio in seconda posizione a 39, mentre al quarto posto c’erano Entella e Pontedera 33.

Dopo dieci giornate del girone di ritorno la situazione è mutata ma soltanto in parte. Per quanto riguarda solo il bilancio del nuovo anno, la primatista è infatti la formazione ligure dell’Entella che ha conquistato 26 punti, la Reggiana ne ha portati a casa 25, mentre il Cesena, a causa anche del solo punto fatto nelle ultime due partite, è 21. Anche così va spiegata la classifica generale attuale che vede, per quanto riguarda sempre le primissime posizioni, in vetta i granata con 65 punti, poi Entella con 59 e il Cesena con 58.

Se i liguri (nella foto Silvio Merkaj miglior goleador con 12 centri finora) nel girone di ritorno, a nove giornate dal termine della stagione regolare, sono quelli che hanno fatto indubbiamente meglio di tutti, va registrato invece il crollo senza discussioni di Gubbio e Fiorenzuola che hanno racimolato soltanto 6 punti. E pensate che gli eugubini nella prima parte del campionato erano addirittura in seconda posizione. In questa graduatoria parziale del 2023 ultima invece è l’Imolese con 5 punti dopo avere disputato un buon girone di andata chiuso a quota 16 lunghezze in graduatoria.

Riepilogando la situazione generale, nelle prime dieci giornate del ritorno è la seguente: Entella 26, Reggiana 25, Cesena 21, Ancona 18, Recanatese 17, Fermana 16, Carrarese, Tavarnelle e Pesaro 14, Olbia 13, Siena, Lucchese e Torres 12, Pontedera e Alessandria 11, Rimini 10, Gubbio, Fiorenzuola e Montevarchi 6, Imolese 5.

Invece la classifica al termine del girone d’andata il 17 dicembre diceva così: Reggiana 40, Gubbio 39, Cesena 37, Entella e Pontedera 33, Fiorenzuola e Carrarese 32, Rimini e Ancona 31, Siena 30, Lucchese 28, Torres 21, Fermana 20, Tavarnelle, Pesaro, Imolese e Recanatese 16, Olbia e Alessandria 15, Montevarchi 14. Ricordiamo che a nove gare dal termine, con la Reggiana sempre saldamente in testa a +6 rispetto all’Entella e a +7 rispetto al Cesena, la situazione per l’unico posto valido per la promozione diretta in B non può dirsi completamente e chiaramente definita, anche se i granata conservano comunque un buon vantaggio. E qualcosa di più chiaro si potrà capire meglio a breve, vale a dire tra l’11 e il 14 marzo quando l’Entella (la squadra in questo momento più in forma, seconda, che ha vinto le ultime quattro gare) andrà a fare visita in pochissimi giorni sia alla Reggiana, sia al Cesena.

Attualmente la graduatoria dopo 29 giornate è: Reggiana 65, Entella 59, Cesena 58, Ancona 49, Carrarese 46, Gubbio 45, Siena e Pontedera 42, Rimini 41, Lucchese 40, Fiorenzuola 38, Fermana 36, Torres e Recanatese 33, Pesaro e Tavarnelle 30, Olbia 28, Alessandria 26, Imolese 21, Montevarchi 20.

I giochi sono ancora tutti da fare, ma è fuori discussione che la squadra ligure in questo momento sia l’avversaria che nessuno vorrebbe affrontare. Quella che sembrava una lotta a due fra Reggiana e Cesena si è trasformata in un testa a testa a tre con un’Entella in palla.