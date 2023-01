Cesena, l’esterno offensivo è Mustacchio

di Andrea Baraghini

Un colpo ufficiale ed uno ad un passo dalla firma. Il Cesena muove il mercato in entrata vestendo di bianconero l’esperto esterno offensivo, classe 1989, Mattia Mustacchio (qui a destra), in uscita dalla Pro Vercelli e contemporaneamente, con il Siena, porta allo stato molto avanzato la trattativa per il difensore centrale classe 1993 Luigi Silvestri (nella foto orizzontale). Due operazioni apparecchiate già lunedì, ma che ieri hanno subito l’accelerata decisiva.

Un colpo di reni degli uomini mercato dettato dall’urgenza di allungare la coperta sia nel reparto arretrato, sia sulle corsie esterne specie dopo la partenza di Kontek e gli infortuni di Coccolo e Giacomo Zecca (per l’ex Sassuolo si prevede uno stop di alcune settimane).

Curriculum importante quello di Mattia Mustacchio che nel palmares vanta due promozioni in B ed una in A. Formazione calcistica giovanile divisa a metà tra Brescia e Sampdoria e proprio con i blucerchiati ha esordito in serie A nella stagione 2008-2009. Successivamente ha vestito le maglie di Varese, Ancona, Vicenza e Ascoli, con cui ha conquistato la promozione in B nel 2014-2015, poi Perugia, Carpi, Crotone e Alessandria. Con i calabresi ha ottenuto il passaggio in A, mentre con i grigi ha centrato la promozione in cadetteria nel 2021. Ultima destinazione Vercelli dove in questa stagione è sceso in campo 19 volte. In tutto sono 400 le partite tra i professionisti impreziosite da 43 reti. Esterno destro molto tecnico e di gamba può giocare, all’occorrenza, anche come prima o seconda punta. A Cesena, dove vestirà la casacca numero 23, arriva con la formula del prestito fino a giugno con opzione di riscatto a favore del Cavalluccio. Oggi sarà già a disposizione di Domenico Toscano per il primo allenamento con i nuovi compagni.

Mancano solo i dettagli invece per assicurarsi le prestazioni calcistiche di Lugi Silvestri, ma l’operazione potrebbe già chiudersi oggi. Una carriera passata quasi tutta in C per il difensore palermitano cresciuto nella “cantera” rosanero. Il suo poi è stato un girovagare che lo ha portato a vestire le maglie di Salernitana, Campobasso, Messina e Melfi, prima del passaggio in D alla Vibonese con la quale ha conquistato la promozione in C. Poi Potenza, Avellino e Siena. Quest’anno con i toscani 19 presenze, l’ultima domenica contro l’Imolese quando l’intero stadio gli ha dedicato una standing ovation al momento dell’uscita dal campo per crampi. Un tributo d’affetto che per un attimo ha fatto pensare che la sua stagione potesse terminare con la casacca senese, ma la precaria situazione societaria e il rapporto difficile con il tecnico Guido Pagliuca hanno messo in discesa la trattativa.

Da qui a fine mercato potrebbe arrivare un portiere (non una priorità) e Matteo Rossi del San Donato Tavarnelle e Alessio Pozzi della Triestina sono stati sondati. Fra le richieste dello staff tecnico anche un trequartista. Nicola Mosti, in uscita dal Modena è un nome monitorato ma su di lui ci sono anche Vicenza, Pordenone e FeralpiSalò. Rimane in piedi l’ipotesi Romeo Giovannini sempre che il Modena decida di farlo partire.