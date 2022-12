Cesena, manca la costanza di rendimento

di Roberto Daltri

Sarà una lunga, appassionante corsa al primo posto quella che ci attende nel girone di ritorno. In questo momento la Reggiana sta tentando di seminare gli avversari e il vantaggio degli emiliani che distano quattro punti dal Gubbio e cinque dal Cesena non è certo incolmabile ma permette alla squadra allenata da Aimo Diana di avere un minimo margine di errore; lusso che gli inseguitori non possono permettersi.

Il Cesena come tutti sanno è terzo pur avendo battuto nel confronto diretto entrambe le squadre che la precedono: la prima affrontata dai bianconeri è la stata la Reggiana, quando alla nona giornata di campionato il rigore battuto e trasformato da Simone Corazza ha permesso al Cesena di prendersi tutta la posta. Va notato che a quella gara la Reggiana era arrivata con sei punti di vantaggio, la vittoria dei bianconeri fu quindi essenziale per non farsi distaccare già in quella fase in modo pesante.

Oggi gli amaranto di Reggio sono avanti come detto di cinque punti per effetto di un cammino che dopo la sconfitta subita da parte della squadra di Domenico Toscano è diventato estremamente regolare: nelle successive undici giornate l’attuale capolista non ha mai perso, infilando ben sette vittorie e quattro pareggi.

Lo scontro diretto col Gubbio di Piero Braglia invece è andato in scena alla dodicesima giornata: in quel momento gli umbri erano primi a pari merito con l’Entella entrambe a 23 punti, la Reggiana seguiva a 22 e il Cesena era a quota 21.

La netta vittoria conquistata dal Cesena in quella occasione permise quindi di scavalcare i rossoblù umbri che oggi però sono davanti di un punto.

Detto della grande costanza che la capolista sta sfoggiando, risulta elementare arrivare alla conclusione che anche Gubbio e Cesena devono diventare più continue e soprattutto evitare certe cadute che costano punti. Il Gubbio domenica scorsa ad esempio si è trovato a giocare in nove dopo circa trenta minuti riuscendo poi ad andare in vantaggio, ma alla lunga la doppia inferiorità numerica si è fatta sentire e il Montevarchi ha vinto la gara.

Dopo la netta sconfitta subita a Cesena, Piero Braglia disse che la sua squadra era stata troppo signorile contro un avversario superiore per agonismo e voglia di vincere: le due circostanze fanno pensare che al Gubbio manca forse in certi momenti un po’ di attenzione e personalità.

Il Cesena invece sta pagando fin qui un paio di prestazioni davvero negative, vedi Fermana e Lucchese e alcune rimonte subite quando non è stato capace di chiudere la gara; il caso più recente risale alla scorsa settimana in sul campo della Carrarese ma possiamo anche ricordare il pareggio interno col Pontedera.

Sono errori che si pagano caro. Adesso poi che è iniziato il girone di ritorno, nella lunga volata che dovrà decretare chi salirà direttamente in serie B, ogni minimo sbandamento può provocare una caduta e in quel caso andare a riprendere chi è davanti diventerebbe un’impresa difficilissima. Al Cesena serve più precisione, più concretezza in fase di conclusione: è un peccato non vincere quando si costruiscono molte occasioni da gol buona parte delle quali non sfruttate.