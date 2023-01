Cesena, meglio di così non si poteva iniziare

di Daniele Zandoli

Meglio di così il nuovo anno calcistico del Cesena non poteva iniziare. Ha vinto il derby col Rimini, bissando per punteggio e adrenalina quello dell’andata, ed ha conquistato la seconda posizione, superando in volata il Gubbio, battuto in casa dalla Fermana dopo aver perso a Montevarchi l’antivigilia di Natale. Dimostra, per ulteriore riprova, che il campionato è estremamente complicato e che anche le squadre sulla carta meno attrezzate possono mettere in difficoltà chiunque, anche le big. Ne sa qualcosa anche il Rimini che aveva perso a fine dicembre al “Neri” col San Donato Tavarnelle.

L’unica che non guarda in faccia a nessuno e continua imperterrita a inanellare vittorie è la Reggiana. Dopo lo schiaffone rimediato dal Cesena lo scorso 19 ottobre è diventata un rullo e continua a mantenere i suoi cinque punti di vantaggio sui romagnoli. Anzi, domenica si è permessa il lusso di vincere largo col Siena, non l’ultima arrivata seppur deludente per organico ed ambizioni, mentre in precedenza vinceva di misura e spesso con poco merito. Come noto nel calcio vince chi segna un gol in più dell’avversario, a prescindere dal merito, e sinora la Reggiana ha avuto ragione, approfittando anche degli scivoloni delle inseguitrici, Cesena in primis. Comunque sia gli emiliani ora vantano l’attacco più prolifico con 32 gol segnati (due in più del Cesena) e la difesa meno perforata con soli 11 gol subiti (tre in meno), numeri che danno ragione alla capolista. La quale però dovrà venire al Manuzzi il 19 febbraio, e a quel punto la distanza per i cesenati dovrà essere minore per poter puntare con una vittoria bianconera al sorpasso o all’aggancio.

Manca ancora un mese durante il quale il Cesena dovrà continuare a migliorare le caratteristiche negative che sinora sono costate punti pesanti. Durante un campionato qualche scivolone ci sta, ma occorre fare tesoro delle esperienze altrimenti è inutile sognare. Lo stadio e la gente vista al derby non meritano di stare in Lega Pro, ma nessuno regala nulla e la promozione va conquistata sul campo. Come? Vincendo ad esempio le gare sporche e difficili come in effetti è stato lo scontro col Rimini. Qualche segnale si è visto, il duro confronto nello spogliatoio fra Toscano e giocatori qualche effetto l’ha prodotto. Ora occorre perseverare. Il mercato però deve dare una mano, non tanto in difesa dove serve soltanto rimpiazzare Kontek. Certo, chi è restato deve mostrare maggiore attenzione e concentrazione per non subire nelle pochissime occasioni concesse agli avversari. Col Rimini l’imprecisione di Vano ha graziato Tozzo, un vantaggio ospite dopo una decina di minuti avrebbe sicuramente indirizzato il match in maniera diversa. Occorre ritoccare e bene a centrocampo e sugli esterni dove manca qualità e incisività in area perché prima o poi Corazza potrebbe incepparsi e non sempre ci sarà un Prestia che toglierà le castagne dal fuoco.