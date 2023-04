"Cesena, mi aspetto una grande prestazione"

di Daniele Zandoli

Piove sul bagnato, anzi, diluvia. Il Cesena che stasera gioca a Montevarchi in casa del San Donato Tavarnelle dovrà fare a meno della robusta interdizione di Giuseppe Prestia. Si è infortunato martedì, si parla di affaticamento del gluteo destro. Non è neanche partito per la Toscana e si sottoporrà alle rituali terapie di questi casi. Un guaio grosso per Mimmo Toscano, già orfano in difesa di Celiento, squalificato, Mercadante e Coccolo infortunati. Dovrà fare con quello che ha, compreso l’eventuale arretramento di Calderoni. Ma come al solito il mister è ermetico sulla formazione. "Stiamo concentrati sulla partita di oggi su un campo difficile contro una squadra a cui servono i punti come a noi. Dobbiamo resettare ciò che è successo sabato e pensare a questa stasera". Si, altrimenti monta la rabbia.

A proposito, si è calmato? "Dopo una dormita è tornato il sereno. Bisogna far passare in fretta l’arrabbiatura, abbiamo avuto poco tempo per pensarci, c’è stato da preparare subito questo match. I ragazzi? E’ passata anche a loro. Certo, due punti in più sarebbero serviti, ma ormai indietro non si torna". C’è il pericolo di un contraccolpo psicologico? "Di solito i ragazzi dopo una scoppola hanno reagito e quindi mi aspetto una reazione forte, una grande prestazione". D’ora in avanti vi troverete di fronte bastioni sempre più massicci, avversari chiusi, avete pensato a qualche espediente per risolvere certe situazioni? "Innanzitutto mi auguro che la Lucchese stasera si difenda ancora bene come ha fatto con noi (gioca contro l’Entella). Non è stata una questione fisica, ma ha influito l’aspetto mentale, la vera differenza esistente fra noi e chi sta davanti. Loro sono forti mentalmente, si sono plasmati da anni, giocando insieme. Noi ancora non siamo forti mentalmente, siamo frenetici, cerchiamo la conclusione personale e sbagliamo. Si deve ancora lavorare su questo aspetto, i ragazzi sono intelligenti e l’hanno capito. Molti di loro sono molto cresciuti in questa stagione, manca però uno step che passa anche dalla partita di stasera".

I numeri sono straordinari, questo Cesena non ha nulla da invidiare a chi sta davanti. A cominciare dai tanti giocatori andati a segno. "Che sono 18 e non 17, numeri straordinari per essere il primo anno di lavoro. Non essere primi nonostante questi numeri dipende esclusivamente dall’aspetto mentale, non abbiamo vinto partite che potevamo portare a casa".

Come no, sono dieci i pareggi, non c’è che l’imbarazzo della scelta: bastava vincerne due e si stava in testa con Reggiana e Entella. Quindi come si vince in Toscana? "Disputando una grande partita da Cesena. Di testa e di gambe". Una capatina sugli arbitraggi è doverosa, ma anche l’analisi dei secondi tempi molto diversi contro Olbia e Lucchese dopo i nervosismi. "Non siamo stati fortunati con gli arbitri. Sabato non ci ha fatto battere una punizione e c’era ancora tempo. A Gubbio l’arbitro ha fatto battere il corner a tempo scaduto. Mi spiace che siano stati espulsi i miei collaboratori, l’arbitro avrebbe potuto usare buonsenso. Siamo in un periodo decisivo, puoi tollerare un briciolo di nervosismo senza esagerare coi cartellini rossi".