Cesena, nove gare senza subire gol Ma Reggiana e Gubbio fanno meglio

Un adagio risalente agli ultimi venti-venticinque anni nei massimi livelli del calcio di casa nostra sostiene che solitamente vince i campionati la squadra che subisce meno gol. Molte volte l’assunto ha corrisposto al vero, ma non sempre. E comunque dal campionato di serie A a quello di C, passando attraverso la B, è fin troppo chiaro che mantenere la porta inviolata il più possibile è uno degli ingredienti fondamentali per sperare di vincere, ovviamente anche il campionato.

Anche in una particolare e specifica classifica di ‘clean sheet’, (traduzione libera di porta inviolata, letteralmente: foglio pulito) la capolista Reggiana (43 punti) al momento è in testa con ben 13 gare senza subire reti, delle quali le ultime sette di fila che in pratica hanno lanciato i granata permettendo loro di aumentare il distacco sulle rivali. Gli emiliani sono anche la formazione che ha subito meno sconfitte (3) in queste prime 20 gare di campionato incassando al contempo il minore numero di reti, 11. Il Cesena, terzo in graduatoria, rispetto alle due squadre che lo precedono, appunto i granata a +5 e il Gubbio a +1, ha il minore numero di ‘clean sheet’, nove, inseguendo così gli emiliani appunto a quota 13 gare con la porta inviolata e il Gubbio appena sotto a 12.

Ricordiamo che i bianconeri sono la terza migliore difesa del torneo (14 gol subiti, a pari merito con il Gubbio) alle spalle appunto di Reggiana (11) e Siena (13). Ecco qui le nove gare nelle quali i ragazzi di Toscano non hanno incassato reti: Cesena-Rimini 0-1, Cesena-Recanatese 2-0, Siena-Cesena 0-0, Cesena-Imolese 4-0. Reggiana-Cesena 0-1, Montevarchi-Cesena 0-3, Cesena-Gubbio 3-0, Entella-Cesena 0-0, Olbia-Cesena 0-1.

Non va poi dimenticato che i romagnoli hanno anche il secondo migliore attacco del girone (con 29 reti realizzate) insieme a a Gubbio e Rimini, davanti c’è l’Ancona a quota 31 e un gradino sotto la Reggiana a 28. Nessuno quindi tra le prime tre, come ‘clean sheet’, ha fatto meglio della Reggiana che non ha subito reti in ben 13 gare: Reggiana-Montevarchi 3-0, Alessandria-Reggiana 0-2, Reggiana-Tavarnelle 2-0, Reggiana-Ancona 1-0, Reggiana-Vis Pesaro 3-0, Entella-Reggiana 0-0, Torres-Reggiana 0-2, Reggiana-Rimini 2-0, Recanatese-Reggiana 0-1, Fermana-Reggiana 0-3, Reggiana-Olbia 0-0, Imolese-Reggiana 0-1, Lucchese-Reggiana 0-1.

Il Gubbio, che è stato costruito per vincere il campionato così come Reggiana, Cesena ed Entella, in 12 gare è stato capace di mantenere la porta inviolata: Gubbio-Alessandria 2-0, Ancona-Gubbio 0-1, Gubbio-Entella 0-0, Carrarese-Gubbio 0-2, Fiorenzuola-Gubbio 0-1, Gubbio-Imolese 3-0, Lucchese-Gubbio 0-2, Gubbio-San Donato 1-0, Vis Pesaro-Gubbio 0-4, Gubbio-Siena 2-0, Torres-Gubbio 0-0, Gubbio-Pontedera 1-0. L’avere tenuto la porta imbattuta in meno occasioni rispetto a chi sta davanti, ossia Reggiana e Gubbio, è un’altra delle chiavi di lettura del terzo posto bianconero e di conseguenza un aspetto da migliorare oltre a quello di essere maggiormente cinici e precisi sotto rete dove si crea tanto e si realizza poco rispetto alla molte di opportunità avute.

Nell’allenamento di ieri, la squadra ha svolto molto lavoro tattico con particolare attenzione ai calci piazzati. Finora per la gara di domani contro il Rimini, sono sttai venduti 5361 biglietti di cui 1750 nel settore ospiti. Curva Mare esaurita.