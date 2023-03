"Cesena, obiettivo 81 punti poi si vedrà"

di Daniele Zandoli

"Obiettivo 81, poi si vedrà. Chissà se vedremo tre formazioni con quel punteggio alla fine". Ecco sfornata la tabella di Mimmo Toscano alla vigilia del match con l’Olbia di oggi pomeriggio. Fatta una botta di conti il Cesena deve vincere tutte le cinque gare mancanti, l’Entella deve fare 13 punti e la Reggiana va in carrozza perché le mancano solo 9 lunghezze. Come dire che il mister non molla e non ha proprio rinunciato all’idea di sedersi alla fine sullo scranno più alto della corsa. Ci sono però due “piccoli” particolari: non solo le deve vincere tutte, e non sarà facile, ma deve anche sperare che le due davanti inciampino. "Noi dobbiamo continuare determinati e concentrati sul pezzo – continua il tecnico – anche oggi con l’Olbia serve la partita perfetta".

E poi sgancia la seconda bomba di giornata, notizia che stimola a riflessioni varie visto l’andamento di questo campionato del Cesena, ricco di alti e bassi e seppellisce rimorsi e recriminazioni per ciò che non si è raccolto. "In settimana insieme al mio staff abbiamo fatto un’analisi dei dati nostri e di chi ci sta davanti. Dai quali emerge che meritiamo i punti che abbiamo, mentre Reggiana e Entella hanno più punti di quelli che meritano. Ciò significa che noi non abbiamo portato a casa le partite in cui non siamo stati perfetti, mentre gli altri hanno vinto anche quando non lo avrebbero meritato. La soluzione? Quella di giocare match perfetti di qui alla fine".

Cominciamo con l’Olbia sicuramente poco propensa a collaborare ai progetti del mister. "L’Olbia non merita la classifica che ha, ma ha rubato punti a Reggiana e anche all’Entella. E’ in salute e come tutte le squadre a questo punto del campionato ha bisogno di punti per raggiungere i suoi obiettivi. Noi lo stesso e quindi sarà una vera battaglia".

Per l’occasione Toscano sarà costretto a rinunciare ai due lungodegenti Zecca (probabile in campo dopo Pasqua, già si allena bene) e Coccolo, ai quali venerdì si è unito Mercadante per un acciacco a una coscia, un risentimento muscolare apparentemente di lieve entità. Non è convocato neanche Mustacchio, mentre i gemelli Shpendi sono convocati dalla loro nazionale Under 21. In attacco accanto a Corazza c’è ballottaggio fra Udoh (ex dell’Olbia) e Ferrante, entrambi alla ricerca di un posto al sole e chissà che la primavera non risvegli la loro verve realizzativa. "Staffetta? Vedo stamattina chi scegliere, è importante che entrambi si facciano trovare pronti. Recupero in pieno Saber che è cresciuto, abbiamo cercato di centellinare il minutaggio per non rischiare ricadute che sarebbero state pericolose a questo punto".

Le due importanti vittorie contro Entella e Ancona hanno portato entusiasmo e consapevolezza, le stesse armi che serviranno con l’Olbia oggi ma anche di qui alla fine. Insomma, un Cesena in crescita e senza gli errori che sono costati punti pesanti anche di recente. "Servono partite perfette, continuità di prestazione, approccio giusto dall’inizio alla fine, concentrati su noi stessi. Ora più che mai tocca a noi, a prescindere dalla rivale". Biglietti in vendita al Ccordinamento aperto dalle 9 alle 12.