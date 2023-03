Cesena, obiettivo secondo posto Ma si può salire anche finendo terzi

di Roberto Daltri

Fino ad un mese fa sembrava fosse tutta un’altra stagione. Fino a un mese fa nessuno in casa bianconera voleva pronunciare la parola playoff e nessuno ci voleva pensare quantomeno per non evocare quanto successo nelle ultime due stagioni con le cocenti sconfitte subite all’Orogel Stadium Dino Manuzzi nel 2021 da parte del Matelica e l’anno scorso nell’assurda e quasi incredibile gara2 contro il Monopoli.

Adesso però il primo posto che darebbe diritto alla promozione diretta in serie B dista nove punti e davanti al Cesena c’e anche l’Entella e allora bisogna pur iniziare a considerare che il percorso possa essere quello della terza piazza alla fine della stagione regolare se si vuole sperare nel ritorno in serie B anche se con un percorso più lungo, tortuoso e sofferente. E del resto quello che è capitato nelle ultime quattro stagioni stagioni passate alimenta la speranza.

Partiamo dal Palermo. La squadra di cui faceva parte “Ciccio” De Rose, la scorsa estate si è guadagnata la promozione dopo essere arrivata terza nel girone C dietro a squadre come Bari e Catanzaro. Poi negli spareggi, dopo aver eliminato Feralpi, Entella e Triestina, in finale riuscì a battere il Padova. Altro dato interessante riguarda la classifica della stagione regolare delle due squadre: il Palermo aveva chiuso il campionato con 66 punti il Padova invece addirittura a 85 dietro al Sudtirol. Questo dimostra che nei playoff si azzera tutto e conta in quali condizioni fisiche e mentali una squadra ci arriva dopo un lungo e logorante campionato.

Durante la stagione precedente le cose non erano certo andate in modo molto diverso. Il Padova, ancora lui, era arrivato a pari merito nel girone B col Perugia a quota 79 punti, ma gli umbri in virtù degli scontri diretti furono promossi direttamente in B. I veneti si scontrarono in finale con l’Alessandria che aveva chiuso il suo campionato nel girone A con 68 punti ma in finale i piemontesi ebbero la meglio.

La stagione 2019–2020 come si ricorda tristamente fu anomala visto che il campionato fu interrotto per via del covid. Ad ogni modo la Reggio Audace, poi diventata Reggiana, chiuse il campionato dopo ventisette giornate con 55 punti e nella finale disputata su gara unica riuscì a battere il Bari che dopo trenta giornate disputate aveva chiuso la stagione regolare con 60 punti. A spingere la Reggio Audace in serie B fu sufficiente un gol segnato da Kargbo.

Anche la stagione 2018 – 2019 è stata fuori dal comune visto che ci fu una promossa in più, due quindi salirono attraverso i playoff e precisamente Pisa e Trapani. La doppia finale in programma quindi, mise di fronte Pisache era arrivata terza nel girone A e Triestina che aveva finito al secondo posto nel girone B, con la vittoria dei toscani. Nell’altra finale si sfidarono Piacenza (seconda) contro Trapani (seconda). In questo doppio confronto gli emiliani che militavano nel girone A uscirono battuti dai siciliani del Trapani che nel girone C avevano chiuso con un punto in meno del Piacenza essendo stati penalizzati di un punto. Insomma quando si arriva ai playoff tutto quello che è successo prima conta ben poco. Quello che fa la differenza è ridurre al minimo il margine di errore perché il tempo per rimediare non c’è più.