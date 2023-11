Cesena oggi a Montespertoli per restare ai piani alti

L’Elettromeccanica Angelini Cesena torna di nuovo in campo, di nuovo in trasferta e di nuovo in Toscana: questa sera la squadra di coach Lucchi sarà infatti di scena sul campo di Montespertoli, con inizio gara alle 21. Le bianconere arrivano dal recupero infrasettimanale giocato a Pontedera, vinto al tiebreak al termine di una maratona incredibile.

Due giorni prima, al MiniPalazzetto, Benazzi e compagne avevano centrato il successo contro Trevi. Montespertoli è reduce dalla sconfitta, la terza consecutiva, contro Pontedera. Cesena in classifica occupa la seconda posizione a quota 16 punti, le toscane distano 10 lunghezze e con 6 punti occupano la sesta posizione.

"Arriviamo da una settimana bella intensa - riflette Arianna Bellini - prima la gara contro Trevi, in cui non ci siamo espresse al meglio ma alla fine, sostenute dal nostro pubblico caloroso, siamo riuscite a lottare su tutti i palloni e portare a casa i tre punti che volevamo. E poi c’è stata la battaglia a Pontedera dove siamo state brave a recuperare due set e annullare diversi match point nel quinto parziale".

L’opposto di Pozzolengo, classe 1995, al secondo anno a Cesena prosegue dando la carica alle sue compagne: "Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara con Montespertoli: dobbiamo affrontare questa trasferta concentrandoci per migliorare quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Loro cercheranno di sfruttare il fattore campo per riscattarsi dalle ultime gare: il nostro obiettivo è di giocare la nostra migliore pallavolo per continuare sulla scia positiva".

La classifica del girone D dopo il settimo turno (le prime tre accedono ai playoff e le ultime 4 retrocedono in B2): Castelfranco di Sotto, Elettromeccanica Angelini Cesena 16; Casal de Pazzi, Jesi 15; Castelbellino, Pomezia 12; Firenze 10; Pontedera, Fonte Nuova 7; Montespertoli, Capannori 6; Trevi, Figline 2.