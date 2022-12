Cesena, panettone e carbone sotto l’albero

di Daniele Zandoli

La pausa natalizia è come la fine del primo quadrimestre. Una manciata di giorni per ricaricare le batterie prendendo atto delle prime pagelle dell’anno. Ben sapendo che quelle che contano sul serio arriveranno in estate.

Ecco come se l’è cavata il Cesena nella prima parte del torneo.

Tozzo 6,5 (17 presenze). Arriva dopo la peggior gestione di portieri della storia calcistica nazionale, raccomandato da Toscano che lo conosce bene. Naufraga come tutti a Fermo, si riprende con carattere e guadagna i galloni, con poche sbavature.

Lewis 5,5 (3). Vittima innocente di un gioco più grande di lui, raccomandato involontario perché non è colpa sua se è figlio di. Un bravo ragazzo che voleva solo volare alto e si brucia le ali.

Minelli ng (0). Doveva essere il titolare effettivo, non ha giocato un minuto.

Prestia 8 (14 presenze, 1 gol). Il bastione difensivo indispensabile, quando manca si fa la figura rimediata a Lucca.

Celiento 6 (10). Come si dice, senza infamia e senza lode.

Ciofi 7,5 (19). Un altro bastione indispensabile, merita di giocare al piano di sopra, ha educato anche il piede per cross al bacio. In crescita esponenziale.

Coccolo 6 (12). Un paio di disattenzioni ma pesanti all’esordio, poi il compitino lo svolge senza sbavature importanti.

Kontek 5 (5). Non è stato la sorpresa positiva nel girone, meglio che vada.

Mercadante 6,5 (11). Diventa titolare fisso dopo un mesetto e non molla più la presa facendo dimenticare in fretta di essere stato il protagonista del naufragio bianconero ai playoff.

Calderoni 6 (18, 1). Comincia male, malissimo, mira prevalente ai piloni dello stadio. Poi si rimette in riga, chiude l’anno con buone medie e un gol all’attivo.

Albertini 6 (11,1). Svolge sempre il compitino, senza brillare ma anche con pochi scarabocchi.

Adamo 6 (17,1). Lui invece a volte gli scarabocchi li combina, ad esempio contro l’Alessandria col rigore tafazziano. Dà l’idea di avere grandi potenzialità, ma a volte di pensare ad altro durante la partita.

Bianchi 5,5 (17). In ripresa dopo quasi un intero girone a chiedersi se è il gemello scarso della bella mezzala che ha vinto i campionati con Toscano.

Brambilla 6,5 (5). Ci si chiedeva se avesse rigato la macchina a Toscano, non lo faceva mai giocare. Quando è sceso in campo ha mostrato una garra necessaria e tanta intelligenza.

Bumbu 5,5 (8). Scampoli di partite, poco convincente nonostante muscoli poderosi che non sempre è riuscito a mettere al servizio della squadra.

Chiarello 5,5 (18,1). Una delle delusioni al giro di boa.

De Rose 8 (16). Quando è andato in forma, il Cesena è andato di corsa. Prima la squalifica e poi un infortunio l’hanno bloccato e la classifica si è fatta grama.

Saber 7 (18,2). Per due mesi ha retto la baracca, trascinando il Cesena abulico degli esordi. Poi è calato, vittima anche di una esuberanza leonina che gli costa ammonizioni a go go. Comunque forte, fortissimo.

Francesconi 6 (4). Mezzo voto di incoraggiamento come si deve sempre fare coi giovani.

Zecca 6 (16). Da tre anni ci ha abituato a scorribande sulle fasce e a gol mangiati con l’ingordigia dello squalo. Segnasse anche non sarebbe qui.

Corazza 9 (19, 13). I gol se li mangia anche lui, ma più spesso li caccia dentro. Ha segnato quasi metà del bottino bianconero e tanto di più rispetto al suo passato. Indispensabile, senza di lui l’attacco sarebbe incisivo come un tenero grissino.

Ferrante 5,5 (20, 2). Sgobba, sportella e assiste i compagni ma si mangia una quantità industriale di gol. Nel ritorno deve segnare a ripetizione.

Udoh 6,5 (12,4). Peccato l’infortunio, con Stiven ha le maggiori prospettive di crescita, prezioso quando le cose non giravano in apertura di campionato, meriterebbe più spazio.

Stiven Shpendi 8 (12, 3). E’ il giovane più promettente in categoria. Caparbio e tosto come nascono dalle sue parti, dove sognano ancora e hanno fame.

Cristian Shpendi 7 (7). Dicono sia meno efficace del gemello. Non è vero, merita spazio.

Toscano 8. Un punto in più per aver digerito con eleganza le tante nefandezze ’offshore’ capitate, fra portieri, preparatori dei portieri, scioperi e ammennicoli vari. Non ha ancora raccolto per quanto seminato ma c’è tempo per recuperare.