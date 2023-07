Cesena, parte il ritiro

di Gilberto Mosconi

Arriva oggi in tarda mattinata, nel suo ’buen retiro’ di Acquapartita di Bagno di Romagna, la compagine del Cesena Calcio. La squadra bianconera di mister Domenico Toscano resterà nella località climatica e turistica dell’alto Appennino cesenate, incastonata a quota 800 metri alle falde del Còmero (1.371), e che si specchia sulle acque del lago di Acquapartita, fino a domenica 30 luglio. Dunque, due settimane di intenso lavoro in vista del nuovo campionato, per immergersi a pieni polmoni nel canonico periodo di ossigenazione, lassù tra l’aria pura di monti e foreste che circondano Acquapartita, dando ovviamente il via anche alla preparazione atletica dopo il periodo di relax di giugno e luglio e per perseguire il più presto possibile la forma ottimale, assimilare e amalgamare altresì gli schemi di gioco ideati e messi in campo da mister Toscano. E ciò, ovviamente, per andare poi a disputare, già nel migliore dei modi, la prima partita di Coppa Italia e gli incontri del lungo e impegnativo campionato di Serie C 2023-2024.

Il gruppo cesenate salito oggi in Alto Savio, è formato da una quarantina di persone (calciatori, staff tecnico, collaboratori), alloggerà, come avviene ininterrottamente ormai da oltre 15 anni, all’Hotel Miramonti, il quattro stelle della Batani Select Hotels della Famiglia del compianto imprenditore alberghiero di grande successo, e dal volto umano, Antonio ’Tonino’ Batani, originario della zona di Selvapiana, situata proprio vicina ad Acquapartita. La bella, moderna, accogliente, struttura alberghiera del ’Miramonti’ si trova a qualche centinaia di metri dal campo sportivo di Acquapartita. All’interno di quella struttura ricettiva e di ristorazione, dove consumerà menù stabiliti quotidianamente dal nutrizionista della squadra cesenate, la compagine bianconera utilizzerà anche piscina, sala fitness e altri servizi. Inoltre vicino al campo sportivo che verrà utilizzato per gli allenamenti e per tre incontri precampionato, sarà allestita una palestra all’aperto.

Il sindaco di Bagno, Marco Baccini, è molto soddisfatto di ospitare ancora una volta il Cesena, la squadra più blasonata della Romagna. E sottolinea: "Come ogni anno, accogliamo con grande orgoglio e entusiasmo il ritiro precampionato del Cesena nel nostro Comune. E’ una bella occasione, di cui dobbiamo sempre ringraziare la Famiglia Batani, che trova sempre l’accordo per ospitare la squadra e consentirle un ritiro da noi. C’è da dire che Acquapartita è il contesto migliore, essa offre un ritiro in un ambiente sano, familiare e vicino alla città capoluogo, che consente poi a tutti i tifosi di seguire gli allenamenti e il periodo di soggiorno, quassù in Alto Savio, della loro squadra del cuore. Anche il ritiro di quest’anno è la conferma del legame affettivo, oltre che territoriale, che abbiamo con la nostra città di riferimento, che è Cesena a cui siamo molto legati. Rinnoviamo il tifo alla squadra per il prossimo campionato, che andrà ad intraprendere. Nei primi giorni del suo ritiro ad Acquapartita andremo molto volentieri a fare un caloroso il saluto istituzionale".