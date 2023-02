Cesena, poker al Siena e la Reggiana è a -4

Cesena

4

Siena

0

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo (1’ st Albertini), Bianchi (26’ st Bumbu), De Rose (42’ st C. Shpendi), Mustacchio, Saber (17’ st Chiarello), S. Shpendi (17’ st Ferrante), Corazza. All.: Toscano. A disp. Tozzo, Pollini, Mercadante, Celiento, Calderoni, Udoh, Brambilla, Francesconi.

SIENA (3-4-2-1): Lanni, Raimo, Crescenzi, Riccardi, Bearzotti (22’ st Franco), Leone, Meli, Disanto (44’ st De Santis), Belloni (22’ st Petrelli), Paloschi (31’ st Orlando), Frediani. All.: Lelli (Pagliuca squalificato). A dsp.: Berti, Ciurli, Verducci, Motoc, Rizzo, Hagbe Hagbe.

Arbitro: Carrione di Castellamare di Stabia.

Reti: 22’ pt Silvestri, 35’ pt S. Shpendi, 16 ‘ st Raimo (autorete), 37‘ st Mustacchio.

Note: espulso Meli al 15’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Mustacchio, De Rose; spettatori 7845; angoli 5-3; recupero 1’ e 3’.

di Daniele Zandoli

Il pomeriggio perfetto per il Cesena, superiore in tutto al Siena a cui rifila un sonoro e persino striminzito poker viste le occasioni create, ma anche perché finalmente la Reggiana perde ad Ancora e la distanza ora si riduce a 4 punti. Le splendide vittorie esterne hanno portato entusiasmo e forza mentale, ora il Cesena si muove come un rottweiler che prende al collo l’avversario e non molla fino al 90°, più forte dappertutto. Toscano conferma i dieci di Recanati con l’eccezione di Mercadante sostituito da un Silvestri perfetto, mentre Ciofi ritorna centrale di destra. Il Siena (3-4-2-1 iniziale) è falcidiato da infortuni e squalifiche, l’allenatore Pagliuca è in tribuna, sostituito da Lelli.

Comincia subito al galoppo il Cesena e Corazza inaugura il suo personale pomeriggio sterile fallendo a mezzo metro dalla linea di porta toscana: su corner di Adamo Prestia devia sui suoi piedi ma il Joker alza incredibilmente sopra la traversa (3’). Il Siena manovra bene, per 20’ la palla gira, Crescenzi comanda da regista basso mentre il Cesena si rintana in attesa dell’occasione propizia che arriva al 22’ col classico gol dell’ex. Corner di Mustacchio alto e lungo, oltre il secondo palo, arriva Silvestri che di testa infila e non esulta. Da Ancona arriva la notizia del pareggio marchigiano, per ora la distanza si accorcia di due. Stiven Shpendi si ricorda di essere il bomber più caldo del momento ed entra in azione, ruba palla a centrocampo e tocca per Adamo che spara, Lanni respinge corto, De Rose calcia maldestro, il ragazzo albanese corregge in rete (34’, ottavo centro da prof).

Nell’intervallo si ferma Adamo, per un acciacco a una coscia e Toscano non lo rischia, al suo posto Albertini, non lo farà rimpiangere. Arriva il vantaggio dell’Ancona e la Mare diventa un muro di entusiasmo. Saber tenta il tris, imitato da Stiven che fallisce di un soffio la terza doppietta consecutiva mandando di testa a lato su splendido assist di Albertini. Al 60’ il Siena resta in 10, seconda ammonizione per Meli, anteprima del tris bianconero. Ciofi crossa per Corazza in area, lo anticipa Raimo di testa per il più classico degli autogol. Tocca a Mustacchio arrotondare, dialoga con Silvestri per un duetto tutto da mercato invernale, si inserisce De Rose per l’ex Pro Vercelli che infila l’incrocio dei pali. De Rose è ammonito e sarà squalificato per Imola (ma ci sarà per la Reggiana) e la Reggiana è a quattro. La Romagna sogna l’aggancio.