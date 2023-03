"Cesena, preferisco una rivale come l’Entella"

di Daniele Zandoli

E dopo aver pareggiato con le squadre peggiori di tutte (Fiorenzuola, Montevarchi e Gubbio), stasera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi il Cesena dovrà vedersela con quella più in forma e performante dell’ultimo periodo, la Virtus Entella, capace di vincere sabato addirittura in casa della capolista Reggiana mettendola nel mirino per la vittoria finale. Roba che sino a quindici giorni fa sembrava fantascienza, perché gli emiliani, dopo aver sbancato il Manuzzi, sembravano destinati a una marcia trionfale verso la cadetteria. E’ il bello del calcio, la situazione che riempie di frustrazione il popolo bianconero, perchè un possibilissimo tris di vittorie contro le tre cenerentole avrebbe proiettato il Cesena in seconda posizione a due punti dalla capolista. "Dobbiamo ricominciare a portare gli episodi dalla nostra parte perché finora davvero non ci hanno aiutato". Mimmo Toscano non guiderà la squadra stasera contro i liguri dopo l’espulsione rimediata a Gubbio, squalifica per lui e Ferrante, a cui si aggiunge Mustacchio, infortunato. Per gli altri si saprà dopo la stesura della lista dei convocati, fissata per questa mattina.

"Il calcio è davvero imponderabile – continua il tecnico – fino a quindici giorni fa si diceva che la Reggiana era lanciata verso il trionfo ed ora invece si vede qualche tentennamento. Assistiamo a un’altalena di periodi positivi, prima il nostro, poi quello reggiano, ora tocca all’Entella. Sette giornate al termine sono tante, possono succedere molte cose". Stasera arriva la più lanciata del momento, che sia l’occasione di vedere un Cesena diverso, con l’approccio giusto? "Preferisco questa partita rispetto alle altre ritenute facili. In questo girone non ci sono avversari facili. L’Entella vive nell’equilibrio, senza particolari pressioni dell’ambiente. Lavorano bene, in serenità e i risultati si vedono. Inoltre hanno un gruppo consolidato da un paio di anni di esperienza comune. Ultimamente hanno cambiato sul piano tattico, ora sono maggiormente pratici, meno garibaldini. Contano su individualità di assoluto valore con attaccanti che ti puniscono al minimo errore".

A Chiavari all’andata fu un pareggio a reti inviolate, chissà come finisce stasera e che Cesena vedremo. "A me interessa la prestazione, l’atteggiamento in campo, il giocare da squadra". Il discorso cade sulla prestazione di Gubbio, sugli episodi che hanno portato al pareggio. Due in particolare, inaspettati, da parte di gente esperta come Ferrante e Saber. "Con Ferrante ho parlato, nell’azione del fallo da espulsione aveva difeso bene, avevamo la partita in controllo, non c’erano motivazioni particolari per una reazione del genere. Saber poteva fare meglio, in quel momento sarebbe stato saggio accompagnare l’avversario senza procurare un calcio da fermo da una posizione insidiosa".

A Gubbio ancora una volta non vi è mancato il sostegno dei tifosi bianconeri e dovrà essere così anche stasera. "Sono splendidi sempre, ci hanno sostenuto e anche nei momenti peggiori come dopo la sconfitta con la Reggiana non ci hanno fatto mancare il loro affetto. E’ pleonastico dire che anche stasera cercheremo di dargli soddisfazione".