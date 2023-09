Cesena presenta la nuova squadra di serie B sul palco di Cesena in Wellness

Ieri mattina al Club Ippodromo in occasione della decima edizione Cesena in Wellness, l’Elettromeccanica Angelini Cesena ovvero la prima squadra femminile del Volley Club impegnata per il nono anno consecutivo nel campionato di serie B1, si è presentata alla città.

"È importante sottolineare quanto l’obiettivo della società sia portare avanti con professionalità e dedizione, oltre la prima squadra, anche il settore giovanile - ha commentato il presidente Maurizio Morganti -. Quest’ultimo è formato da circa mille tesserati che si affidano ai nostri tecnici, i quali non rivestono più solo il ruolo di allenatori ma anche quello importantissimo di educatori".

Mattia Angelini, co titolare di Elettromeccanica Angelini, main sponsor della serie B1 ha aggiunto che il connubio con il Volley Club nasce proprio dal progetto di valorizzazione dei giovani del territorio.

Capitano della squadra sarà, anche per questa stagione, Giada Benazzi che è salita sul palco da campionessa italiana di beach volley, titolo conquistato lo scorso weekend a Bellaria Igea Marina: "Sono ancora euforica per com’è finita la stagione di beach volley e sono altrettanto entusiasta di ricominciare il mio percorso indoor".