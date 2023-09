Cesena, punti e applausi. Così si continua a crescere

Probabilmente nemmeno Toscano avrebbe potuto pronosticare di battere la Spal con tanta ingorda sicurezza, in nome di una superiorità in ogni fase del match e soprattutto in ogni zona del campo. Ormai il Cesena ci ha abituato ad alzare il livello della prestazione, della forza mentale, della prestanza fisica. Chiunque sia scelto dall’inizio o scenda in campo dopo la tradizionale ora di gioco.

Questo Cesena sta facendo sognare il suo popolo perché non vince come succedeva al Modena due anni fa o alla Reggiana lo scorso anno grazie a striminziti gol al novantesimo o a fortunose deviazioni nella porta degli altri. No, questo Cesena vince e convince, sommergendo di gol l’avversario. La Spal è costosissima, costruita per vincere il campionato con investimenti folli per la categoria, di sicuro molto superiori a quelli del Cesena.

In campo il ricco drappello dell’altro Mimmo, Di Carlo, ha perso i duelli ovunque, non è mai stato in grado di portare pericolo a Pisseri se non su calcio piazzato o al termine grazie a un paio di fortunosi rimpalli.

I dati dopo questa quinta di campionato sono esplosivi e parlano di organico completo e adatto a sopportare assenze anche pesanti come quella di Ogunseye. Difesa tornata impermeabile con la terna inossidabile e un portiere che sa il fatto suo. Il centrocampo è la dinamo della squadra, filtra a vantaggio della difesa e rifornisce le punte. Il perno è De Rose, un vecchietto terribile in grado di schiaffeggiare giovinotti famosi con la grinta e la forza di un ventenne. A due minuti dal termine dopo aver ghermito l’ennesima palla si è involato in contropiede veloce come fosse il primo minuto. Attorno a lui ci puoi mettere chiunque. Se poi è l’intelligente interdizione di Berti allora tutto è possibile.

Il ragazzino di Calisese ha la metà precisa degli anni di De Rose ma gioca come l’avesse sempre fatto. Ha messo su anche la cattiveria giusta, ha imparato a restituire i calcioni e combatte, oltre d essere dotato di una classe sopraffina. Ha un unico handicap, non è nato in Brasile. Merita di giocare con regolarità. Con la Spal si è rivisto da subito Varone, ha giocato un primo tempo superbo, poi è calato per la fatica che nasce dall’aver saltato la preparazione precampionato. Occorre aspettarlo con pazienza facendolo giocare, offre centimetri a un centrocampo di nani ed è prezioso nelle fasi di contenimento e in area sui calci piazzati.

Sull’attacco si rischia di esagerare con gli aggettivi, quando la premiata forneria Corazza (nella foto il suo gol alla Spal)Shpendi si mette in moto sono dolori per tutti. Con la squadra al loro servizio i due sono infallibili. E gli altri fanno a gara per servirli al bacio, dal forsennato e positivissimo Donnarumma a Kargbo, da Ciofi a Adamo e Berti. Infine la covata dei giovani. Nessuno stecca, giocano tutti con l’efficacia dei califfi.

E’ un vantaggio enorme per Toscano, si trova l’organico dilatato a costo zero ma soprattutto ha mille variazioni tattiche in canna. E poi lui, il calabrese. Non avrà la simpatia di Castori o l’istinto da capopolo di Bisoli, ma sa fare il suo lavoro. Lo si lasci lavorare in pace, ha creato un giocattolo efficace e divertente: dopo aver infranto mille tabù e tradizioni sfavorevoli, ora ha messo nel mirino il Rimini.