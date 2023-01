Cesena, quantomeno per riscattare l’andata

di Daniele Zandoli

"Il passato non conta, ora guardiamo avanti". Il succo della filosofia di Mimmo Toscano in conferenza alla vigilia di Cesena-Fermana è tutto qui. Niente distrazioni di mercato e soprattutto concentrazione perché chiunque in questo campionato ti può punire. "La Fermana nelle ultime 4 partite ha conquistato gli stessi punti del Cesena, qualsiasi squadra in questo girone ha organizzazione e qualità soprattutto in attacco tali per cui si paga la minima disattenzione. Noi badiamo al nostro percorso ed a quello che ci siamo detti dopo la sosta, cercando di costruire il nostro destino col lavoro quotidiano. A giugno non dovremo avere rimpianti".

All’andata era un Cesena ancora in costruzione, sostanzialmente un’accozzaglia di buoni giocatori con l’obiettivo di costruire una squadra. Quello di Fermo è stato il punto più basso della storia stagionale del Cesena, una sconfitta dolorosa soprattutto per come maturò, una resa senza colpo ferire. Oggi è un Cesena dalla forte personalità, ben amalgamato, sicuro di sé ed in grado di vincere anche i match più sporchi e difficili come il derby col Rimini e quello di Sassari. "A parte gli infortunati Coccolo e Zecca e lo squalificato Corazza abbiamo tutti a disposizione. Faccio un grosso in bocca al lupo a Coccolo e Zecca perché hanno dato tanto alla squadra in campo e fuori". Per la prima volta in stagione manca il bomber, l’unico rimasto ad aver sempre timbrato il cartellino. Mica un’assenza da poco, anche se in attacco le alternative non mancano. "Anche Udoh è ormai completamente recuperato, non ha tutta la partita nelle gambe ma una buona ora si. Per cui non sentiremo la mancanza di Corazza perché chi va in campo darà il massimo per non farlo rimpiangere".

In compenso sono arrivati due innesti di qualità, la giusta risposta a quella che era diventata una emergenza, in difesa e sulle fasce con gli infortuni e la partenza di Kontek. "Con Mustacchio e Silvestri non andremo in difficoltà come nelle ultime due partite – continua il tecnico bianconero – eravamo corti soprattutto sulle fasce per carenza di ricambi. Sono entrambi ben allenati, subito disponibili, vediamo se giocheranno dall’inizio. Mustacchio dona dinamicità e lo strappo, può giocare a destra e a sinistra ed ha qualità tecniche interessanti, utili anche in area. Silvestri può ricoprire ogni ruolo dietro, è molto duttile, l’abbiamo scelto per questo". L’emergenza è tamponata, ora serve un elemento che aumenti il grado tecnico in mezzo, ma Toscano non ha fretta. "Sono molto contento dei miei attuali giocatori. Chiarello? Sta lavorando con impegno e partecipazione, troverà spazio e sarà determinante nelle fasi finali del campionato".

Il mercato è l’incubo di ogni allenatore che debba tenere concentrata la truppa e al Cesena non si fa eccezione. "Siamo vigili, si può sempre migliorare, anche quando si fa benissimo. Ma è necessario trovare l’elemento giusto, se nasce l’opportunità si farà, altrimenti si resta come siamo perché sono contento ed orgoglioso del gruppo che ho a disposizione".