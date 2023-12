Cesena, quinta vittoria consecutiva

La Cesena Basket 2005 ci ha preso gusto: espugnando in volata 77-78 (14-23; 35-39; 56-62) il difficile campo di Castenaso, la squadra di coach Marco Vandelli ha infatti centrato la quinta vittoria consecutiva nel campionato di Divisione Regionale 1, che vale il settimo posto in classifica a quaota 12 punti, 6 in meno rispetto alla vetta occupata da Argenta e Budrio.

Rientrato Balestri, centro titolare assente da due turni, coach Vandelli ha però dovuto rinunciare a Piazza, fermo ai box per le conseguenze della lussazione alla spalla avvenuta nel match precedente con Faenza.

Alla solidità dei padroni di casa sotto le plance, Cesena ha opposto con successo la forza d’urto dei suoi esterni. Si decide tutto allo scadere: con poco più di 3 minuti dal gong sale in cattedra Panzavolta che porta Cesena al successo: prima segna il 77-74, poi subisce fallo e mette i tre liberi del nuovo pareggio. Dopo gli errori dei padroni di casa, va in lunetta e chiude la sua sontuosa partita (25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) con il libero del sorpasso (78-77) e il conseguente errore volontario che lascia spazio solo a un tiro senza speranze di Saccà da oltre metà campo.