Cesena, reagire e dimenticare la Fermana

di Daniele Zandoli

E’ la vigilia di un paio di trasferte ravvicinate che diranno la verità sul Cesena e sul peso che il pareggio con la Fermana avrà avuto nella testa dei giocatori.

La prima è oggi pomeriggio a Pontedera, la seconda martedì in notturna a Recanati. Impegni sulla carta abbordabili sebbene quello odierno sia insidioso, ma la squadra attuale ha difetti tali per cui non è agevole capire cosa ci si possa attendere.

Ne è cosciente lo stesso Toscano che alla vigilia non nasconde difficoltà e frustrazione anche se non vorrebbe parlare dello scivolone interno di domenica. "Nella vita e nel lavoro accadono spesso cose positive o negative a cui però bisogna reagire in modo positivo. Ma attenzione, senza colpevolizzarsi o cercare facili giustificazioni. Resettiamo, come abbiamo fatto in passato, quel pareggio ormai è alle spalle, ora guardiamo al Pontedera. Inutile continuare a pensare ai punti persi in modo strano. Oggi giochiamo un match difficile, su un campo in sintetico come sarà anche martedì e quindi dovremo adeguarci. In particolare stasera contro un Pontedera che sta disputando un buon campionato, In linea di massima ci rispecchia, ha un modo di giocare simile al nostro, quindi sarà una partita in cui le individualità saranno in grado di rompere gli equilibri. Siamo anche coscienti del fatto che sul sintetico la palla viaggia più veloce ed il controllo deve essere più pulito, cercando quindi di evitare gli errori tecnici".

Lo dice tutto d’un fiato. Probabilmente ha ancora davanti agli occhi l’episodio che ha portato l’incredibile pareggio marchigiano, un incubo andato in onda nelle notti di tutti, tifosi, giocatori e staff. Ritrova Corazza dopo squalifica, ma perde Ciofi per il medesimo motivo oltre ai lungodegenti Coccolo e Zecca. "Ci vorrà molto tempo per rivederli – ammette il tecnico – bene invece i nuovi arrivati, sono pronti a scendere in campo con continuità, li avete già visti all’esordio. Mustacchio giocava trequartista e quindi in un ruolo diverso da quello che dovrà ricoprire a Cesena, anche Silvestri giocava in modo diverso. Ma sono ragazzi ricettivi, esperti, abituati a cambiare, si adatteranno bene".

Rispetto alle ultime uscite pare essere cresciuto nelle gerarchie Brambilla, ormai titolare fisso dopo un lungo periodo ai margini dopo l’infortunio. "Il calcio sta prendendo una direzione diversa rispetto a dieci anni fa, si è cominciato ad avere più coraggio nel creare giovani, nel puntare sui vivai. Abbiamo la fortuna di avere giovani bravi, in crescita e Brambilla è uno di questi. Ha capito cosa voglio da lui e si sta impegnando. Con lui perdiamo qualcosa in aggressività, ma recuperiamo in visione di gioco ed organizzazione. Stiamo cercando di essere protagonisti in campionato e di valorizzare il patrimonio a disposizione. Credo con buoni risultati".

Il mercato del Cesena ha portato sinora due elementi di sicuro valore come Silvestri e Mustacchio, manca ormai una manciata di giorni al termine, si aspetta qualche altro colpo? Domanda senza risposta, come al solito per Toscano questo è argomento tabù. "In questo momento sono concentrato sul Pontedera, si può sempre migliorare, ma io faccio l’allenatore ed alleno chi ho a disposizione".