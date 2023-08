Cesena, regalati un’impresa che faccia storia Toscano: "Daremo filo da torcere al Bologna"

di Daniele Zandoli

Sarà come Davide che sfida Golia, ma vale la pena tentarci. Stasera il Cesena torna a sentire profumo di calcio che conta, quasi di serie A se non fosse ’solo’ il trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Però è il derby più sentito, quello che conta davvero, a Bologna, il sogno proibito degli ultimi dieci anni della Curva Mare.

Mister Toscano misura i suoi coi felsinei in un match che nessuno vuole perdere, nonostante le evidenti differenze tecniche.

"Siamo coscienti delle difficoltà che incontreremo contro una squadra giunta nona in serie A la scorsa stagione, ma ci impegneremo per dare filo da torcere. Ci interessa dimostrare il nostro valore, non tanto sul piano fisico ma mentale. E’ una tappa per costruire una mentalità forte, necessaria in un campionato durissimo come quello che ci attende. Coraggio e personalità: dovremo dimostrare le nostre qualità di squadra limitando al minimo le loro".

Dopo un mese di preparazione si comincia a intravvedere il Cesena di Toscano che poi assomiglia a quello visto fino a giugno. "Siamo cambiati poco per identità del gruppo, i nuovi si sono inseriti bene, il gruppo è già consolidato, coeso. C’è da lavorare per migliorare alcune cose, ma siamo sulla buona strada".

De Rose avrà bisogno di tempo per recuperare una forma accettabile, Corazza e Saber sono a posto e disponibili, Ogunseye, neo arrivato da Modena, difficilmente sarà in campo.

"Si allena con noi da due giorni – continua il tecnico – prima non si è allenato in modo attivo ma individuale, ci vorrà tempo anche perché ha una struttura importante. Però lavora tanto e con grande determinazione. Vediamo se ci sarà modo di fargli giocare qualche minuto".

Con l’Entella si è visto un buon primo tempo e una ripresa non al massimo, l’obiettivo è dare maggior minutaggio al nucleo centrale, quello dei titolari.

"Abbiamo giocato un’ora di buon livello contro una squadra forte sia nell’undici iniziale e sia coi cambi che hanno portato qualità. Dobbiamo crescere per resistenza mentale, anche adesso non dobbiamo sentire la fatica, pronti ad andare oltre".

Infine un’occhiata all’organico e al mercato. "Ci serve un centrocampista con caratteristiche diverse per fisico e imprevedibilità rispetto a quelli che abbiamo. Uno che attacca gli spazi, che sappia segnare. Abbiamo anche puntato ad alzare la statura di qualche centimetro cambiando poco e con intelligenza un gruppo già sostanzialmente costruito. Coinvolgo anche i giovani al pari degli altri più esperti. Lo scorso anno Stiven Shpendi è diventato subito determinante, i nostri giovani devono lavorare col medesimo scopo a prescindere dall’età, devono crescere in fretta".