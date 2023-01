Cesena-Reggiana, ancora sei gare e poi il big-match del 20 febbraio

La data da segnare sul calendario per i caldi ed appassionati tifosi del Cavalluccio è quella di lunedì 20 febbraio. Sarà la giornata - anzi la serata visto che la gara è in programma con inizio alle 20.30 - della super sfida al Manuzzi con la capolista Reggiana (46 punti), gara che è evidenziata in rosso nelle pareti di entrambi gli spogliatoi e che può essere fondamentale per recuperare almeno parte dei cinque punti che lasciano attualmente i bianconeri in seconda posizione della classifica a inseguire. Ma è vitale vedere come la squadra di Toscano arriverà a quell’incontro, che bottino realizzerà nelle sei gare precedenti. Se si vuole sperare ancora nel primo posto è assolutamente vietato che il distacco attuale possa aumentare, anzi, basilare sarebbe che diminuisse.

LA REGGIANA. I granata di mister Aimo Diana sono diventati una ‘macchina da guerra’ dopo la sconfitta interna del 19 ottobre quando i romagnoli vinsero meritatamente per 1-0 con rigore di Corazza. Da quella sera gli emiliani non hanno più perso: in 12 giornate hanno fatto 28 punti, con 8 vittorie e 4 pareggi. Grazie principalmente ad una retroguardia quasi invulnerabile, che ha subito solo due reti e in dieci partiteha conservato la porta immacolata. Inoltre, per confermare il momento brillante, nelle ultime otto gare, sono arrivati sette successi. In generale possono contare sulla migliore difesa del girone, 11 reti incassate, e sul secondo attacco, 32 gol inferiore solo a quello dell’Ancona (34).

IL CESENA. Dal 19 ottobre ha ottenuto 26 punti, due in meno rispetto ai reggiani: 8 successi, due pareggi e le due sconfitte che stanno facendo la differenza rispetto agli emiliani, quella interna con l’Ancona e quella di Lucca. Il Cesena ha perso complessivamente quattro volte, rispetto alle tre partite perse dei granata, ha realizzato 30 gol subendone 14.

CALENDARIO GRANATA. Appare meno impegnativo. Così sembra sulla carta il programma delle prossime sei gare. Tre partite al ‘Città del Tricolore’ e altrettante fuori. In teoria è più semplice soprattutto nella prima parte quando la Reggiana sfiderà tre realtà nei playout: in casa avrà il Montevarchi (punti 17) e il Tavarnelle (19), in mezzo in Emilia l’Alessandria (18). Le difficoltà poi aumenteranno, sempre virtualmente, contro tre formazioni in piena zona playoff: a domicilio arriveranno il Fiorenzuola (32) e il Gubbio (39) che è ancora in corsa per la prima posizione. In mezzo l’esplosiva e discontinua Ancona (35) che vanta il più prolifico attacco del girone con 34 reti.

CESENA, QUATTRO TRASFERTE. Viaggerà quattro volte lontano dalla Romagna: Sassari (24 punti, la Torres ha incassato solo 17 gol, segnandone altrettanti ossia pochi), Pontedera (36) e Recanatese (22) di fila e insidiose, poi l’ultima in classifica l’Imolese (16). Al Manuzzi invece la coriacea Fermana (26) per vendicare anche il ko dell’andata e il Siena (31) che occupa l’ultimo posto playoff insieme al Rimini ma pare un po’ agitato fuori dal campo.

IMPERATIVO BIANCONERO. In queste sei gare è necessario diminuire il gap dalla Reggiana, assolutamente vietato aumentarlo altrimenti le speranze di rimonta rischierebbero di diventare vane. E’ vero che il campionato è lungo, ma quello del 20 febbraio sarà uno spartiacque decisivo per la stagione del Cavalluccio.