Cesena, riecco i ragazzi del settore giovanile

Non esisteva più. Era tutto azzerato. Raso al suolo. Scomparso. All’inizio della stagione 2018-2019, dopo il devastante fallimento di luglio, il settore giovanile del Cesena era solo un bellissimo, struggente ma malinconico ricordo. Ma gli inesauribili soci di allora non si persero d’animo e, piano piano ricominciarono a ricostruire tutto, dalle macerie: certamente, anche il settore giovanile che poteva contare solo su valenti ragazzini del 2004. E tutti gli altri? Spariti, volatilizzati, svincolati e salpati verso altri lidi: comprensibilmente ma anche molto amaramente.

Quanto successo otto giorni fa, giovedì 6 aprile, sul campo di Montevarchi nella gara che il Cesena ha stravinto 6-1 contro il San Donato Tavarnelle, considerando che da quei tempi nefasti sono passati poco più di quattro anni, ha qualcosa di straordinario. I bianconeri infatti hanno chiuso l’incontro schierando quattro ragazzi del vivaio, due del 2003 - Cristian e Stiven Shpendi - e due del 2004, il difensore Simone Pieraccini partito addirittura nell’11 titolare, e Antonio David, anche lui difensore, subentrato a partita in corso.

Immagini che fanno brillare gli occhi ai vecchi e Nostalgici tifosi del Cavalluccio, ma non solo a loro. Ma immagini che dovrebbero inorgoglire non solo quei 30 vecchi ed eroici soci che oggi non ci sono più (e a cui dovrà per sempre andare lo sconfinato ringraziamento da parte della città e della tifoserie di e del Cesena), ma anche i due copresidenti americani Robert Lewis e John Aiello. Difficile, comprendiamo, per due americani capire e apprendere fino in fondo il significato ed il concetto di settore giovanile - negli sport americani i settori giovanili non esistono: esistono le squadre delle scuole medie, dei licei e delle Università, punto, basta - ma nelllo sport italiano, nel calcio e a Cesena questo è settore quantomai importante. E vedere che dei ragazzini che fino a qualche mese fa erano protagonisti nel torneo Primavera oggi sono protagonisti in un campionato ostico, vigliacco, duro e scontroso come quello di Serie C non può far altro che far gonfiare il petto a tutti; a maggior ragione a coloro che amano questi colori e questa società.

Bravi i 30 soci a ricostruire pezzo dopo pezzo e mattone dopo mattone il vivaio affidandolo ad allenatori e a dirigenti giusti e bravi anche i due copresidenti americani che hanno capito l’importanza di questo settore per ambiente, pubblico, città ed anche prima squadra. Ma bravo anche a Domenico Toscano che, Shpendi a parte - non ha avuto paura a gettare nella mischia due ragazzi del 2004. I bravi giocatori e le squadre forti si costruiscono anche così.

Stefano Benzoni