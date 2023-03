Cesena, sabato ci sarà il Gubbio ex favorita ed ora a -23 dalla vetta

C’era una volta un Cesena affamato, a tratti anche feroce che fino a domenica scorsa aveva battuto tutte le ultime sette in classifica del campionato nel suo girone. Quella squadra però ora non c’è più, almeno al momento, quanto meno come mentalità, come convinzione, e di conseguenza come prestazione. Domenica scorsa al Manuzzi ha trovato solo un punto nel finale contro il Montevarchi chele ha segnato due reti e che nel girone di ritorno, (nelle prime dieci giornate), ne aveva realizzati sei in tutto. Segnali di difficoltà in arrivo erano già giunti anche dalla trasferta di Fiorenzuola dove i bianconeri, la settimana precedente, si erano impantanati nel pari in bianco contro i padroni di casa che fino a quel momento, sempre dopo il giro di boa, avevano ottenuto cinque punti, una vera miseria ma che quando hanno visto un bianconero molto smuto si sono trasformati in temibili avversari.

E sabato altro copione simile ma di difficilissima interpretazione considerato quanto sia svuotato e incerto questo Cesena che nelle ultime tre giornate ha ottenuto due punti; i bianconeri saranno infatti in trasferta a Gubbio contro una formazione in inspiegabile caduta libera, costruita in estate per puntare molto in alto e affidata al tecnico più vincente della categoria (insieme ad Attilio Tesser), Pietro Braglia (68 anni) che la serie C l’ha vinta quattro volte, in piazze molto calde riportando in cadetteria formazioni come il Catanzaro (dopo 14 anni), il Pisa (dopo 13 anni), la Juve Stabia (dopo 60 anni) e il Cosenza (dopo 15 anni). Un allenatore navigato, espertissimo, sinonimo di ambizioni molto alte e non certamente nascoste.

Gli eugubini in estate erano tra tra i più accreditati alla promozione diretta insieme a Reggiana (favorita), Entella e Cesena. Le premesse sono state fedelmente rispettate quantomeno nel girone di andata quando gli umbri erano secondi a 39 punti, solo ad una lunghezza dietro alla capolista Reggiana, a +2 rispetto al Cesena terzo e a +6 davanti all’Entella quarta in classifica insieme al Pontedera. Poi il crollo, inspiegabile forse ma sotto gli occhi di tutti. Nelle undici giornate del ritorno la squadra di Braglia è quella che ha fatto peggio di tutte insieme all’Imolese; sei punti frutto delle sconfitte contro l’Olbia (domenica scorsa in casa), Reggiana, Carrarese, Ancona, Alessandria e Fermana, a fronte di due miseri pareggi contro Imolese e Fiorenzuola e con l’ultimo successo ottenuto per 1-0 il 4 febbraio nella trasferta di Rimini. E in questo modo e così facendo è così scivolata dal terzo al sesto posto a quota 45 a distanza siderale (23 punti) della capolista Reggiana, a 17 dall’Entella seconda e 14 dal Cesena terzo.

I bianconeri del Cavalluccio quindi sabato (mentre l’Entella sarà di scena nel big match di giornata a Reggio Emilia) si recheranno in casa di un’altra formazione in crisi, in piena difficoltà, ma da tre giornate a questa parte e nelle ultime due in particolare questo Cesena non dà la minima affidabilità qualunque sia l’avversario e quindi i rischi sono, almeno a prima vista molto alti e la gara si annuncia quantomai difficile ed insidiosa. Quasi come se la diversa posizione in classifica e la differenza di punti fra le due squadre non contasse nulla. Come spesso capita poi nel calcio.