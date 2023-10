Cesena, sarebbe stato meglio giocare?. Il rinvio con l’Entella può essere un vantaggio

Ci mancava pure l’allerta arancione a fermare il Cesena. Su dieci turni, ben due sono stati per diversi motivi rinviati. Con la Spal a causa del numero rilevante di giocatori convocati dalle rispettive nazionali, turno poi recuperato a fine settembre e liquidato con la tripletta ai danni dei ferraresi (doppietta di Shpendi e Corazza). Stavolta invece non si è giocato perchè il torrente Chiavari, pur scorrendo lontano dallo stadio, avrebbe potuto esondare a causa delle copiose precipitazioni previste creando problemi all’interno dello stadio e nelle vicinanze. Quando c’è in ballo la sicurezza delle persone le precauzioni non sono mai troppe e bene hanno fatto le autorità a bloccare il match. Semmai avrebbero potuto comunicarlo prima visto che le previsioni parlavano chiaro sin dalla vigilia e si sarebbe evitato a tanta gente di avviarsi verso la Liguria a sostenere i propri beniamini.

Un rinvio crea sempre qualche problema soprattutto per il recupero. Probabilmente sarà una data fra il 15 e il 22 novembre. Infatti si gioca lunedì 30 e quindi non si può scendere in campo due giorni dopo e cioè l’1 novembre. Il mercoledì successivo, 8 novembre, tocca alla Coppa Italia. Se ne saprà di più a breve. Chi ci guadagna dal rinvio?

I tecnici sono soliti dire che quando una partita è preparata a puntino preferiscono giocarla e quindi non apprezzano i rinvii. Nel caso specifico ci sono alcune considerazioni da fare, al termine delle quali sembra il Cesena ad aver avuto vantaggi. Innanzitutto perché si spera, con alcuni giorni in più a disposizione, di recuperare due elementi molto importanti nello scacchiere di mister Toscano. Shpendi e Donnarumma sembrano sempre in procinto di rientrare dopo gli acciacchi subiti ma sinora il loro impiego è stato procrastinato. In particolare il ragazzo albanese è rientrato dall’impegno con la sua nazionale con un fastidio muscolare che non molla la presa. Idem per Donnarumma.

L’altra considerazione che sembra andare a favore dei romagnoli riguarda il rendimento delle due squadre negli ultimi impegni affrontati. Il Cesena si è fatto imporre due pareggi da Sestri Levante e Pineto, l’Entella dopo essere partita al rallentatore si è messa a viaggiare forte ed ha vinto le ultime tre partite (con Olbia, Gubbio e a Fermo). Quindi la storia recente delle due formazioni è tutta a favore dei liguri mentre chissà come sarà fra una ventina di giorni. C’è un altro elemento da considerare, stavolta di carattere scaramantico. Dopo il rinvio del match con la Spal il Cesena si è involato conquistando sei vittorie consecutive, compresa anche la gara con gli spallini, prima di inchiodarsi col Sestri. Ed infine i bianconeri arrivano al match di lunedì sera con la Carrarese più riposati. Insomma, non tutto il male vien per nuocere, anche se tireremo le somme solo dopo il recupero.