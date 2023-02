"Cesena, sei ripartito. Ora non fermarti"

di Daniele Zandoli

Reduce da una doppietta scoppiettante in trasferta con la pancia piena, dopo aver raccolto sei punti con altrettanti gol segnati e zero subiti sui campi di Pontedera e Recanatese, il Cesena torna al Manuzzi contro una nobile decaduta, il Siena, falcidiata da squalifiche e infortuni. Si tratta comunque della sesta in classifica con una dozzina di punti in meno del Cavalluccio. Naturale quindi che Mimmo Toscano alla vigilia metta avanti le mani come fa di solito, ma stavolta di più.

"Sarà un match diverso rispetto alle ultime due perché il Siena ha attraversato un momento di difficoltà casualmente contro una nostra diretta avversaria, ma oggi è in ripresa. Sarà quindi un ostacolo molto insidioso. Mi aspetto che la mia squadra consolidi le positività mostrate nelle trasferte, con tanta motivazione e forza mentale. Non era facile ripartire come abbiamo fatto dopo il pareggio con la Fermana, abbiamo invece ritrovato compattezza concedendo nulla agli avversari, migliorando parecchio sul piano qualitativo sui cross e nelle conclusioni".

Come dire che finalmente sotto porta si riesce a trasformare le occasioni da rete, in particolare con l’esplosione di Stiven Shpendi. In merito il tecnico ha le idee chiare. "Ha capito che gli errori fanno parte della crescita professionale, ha riacquisito serenità ed è diventato esplosivo".

Squadra che vince non si cambia. A Recanati la regola è stata osservata, resta da vedere cosa accadrà oggi.

"Vedremo se confermare l’undici iniziale delle ultime due partite, dobbiamo valutare assieme al mio staff come stanno i ragazzi dopo due impegni ravvicinati, cercando di capire quale possa essere la formazione più adatta per questa partita. Devo ancora decidere se schierare da subito Corazza e Stiven, possibile che non partano insieme dal primo minuto. Vivo di sensazioni, decido dopo la rifinitura. Comunque tutti disponibili salvo i due infortunati con l’eccezione di Brambilla che ha avuto febbre e vomito. Ieri pomeriggio stava meglio, lo convoco. Per il portiere? Tozzo sta bene".

Non ci sono state novità a fine mercato, dopo l’arrivo di Silvestri e Mercadante. E Toscano non nasconde un briciolo di rammarico. "Ci auguravamo di avere qualcosa in più dal punto di vista numerico, magari con un giocatore dalle caratteristiche adatte a vari ruoli, per rispondere a eventuali difficoltà fino a fine campionato. Manca un difensore, uno è partito, un altro si è infortunato e ne è arrivato uno solo. Significa che dovremo impegnarci maggiormente per ovviare a questa mancanza e risolvere eventuali problemi che possono verificarsi".

Insomma, la coperta è corta, in difesa, ma niente novità neanche in porta e a centrocampo dove c’è abbondanza numerica ma carenza di un trequartista con caratteristiche diverse da quelli presenti. Forse si pensa agli svincolati tra cui esistono ottime individualità, reduci anche dalle categorie superiori. "Basta pensare al mercato, sono orgoglioso di questo gruppo di ragazzi che mi sorprendono sempre più, ora testa al Siena".