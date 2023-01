"Cesena, sei stato bello, compatto e tosto. E puoi puntare al primato"

di Daniele Zandoli

Al derby di domenica ha assistito una gran mole di ex giocatori e addetti ai lavori attirati dall’importanza di un match che ha mantenuto in pieno le promesse. Tra loro il cesenate Lorenzo Minotti, consolidato opinionista Sky, da sempre affezionato ai colori bianconeri che lo hanno visto protagonista in campo dal 1985 al 1987.

Minotti, spettacolo degno di ben altra categoria.

"Ho visto un Manuzzi strepitoso, vibrante, colorato, pieno di entusiasmo. Un clima che raramente si trova in B e che farebbe ottima figura anche in serie A. Bello spettacolo, questo stadio quando si crea l’atmosfera giusta è straordinario, degna cornice per emozioni uniche".

Come ha visto il Cesena?

"Bello compatto, tosto. Ha mostrato grande carattere, una fisicità esplosiva. Non c’è stato grande spettacolo tecnico per l’importanza della posta in palio, ma le due squadre si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto, senza risparmiarsi. Il Cesena è costruito per questa categoria e può puntare a vincere il campionato".

Anche il Rimini non è stato da meno, occorre riconoscerlo.

"Un match equilibrato col risultato in bilico. La prima occasione clamorosa è capitata ai biancorossi, credo che la gente si sia divertita, incollata al seggiolino fino all’ultimo secondo".

Uno stadio così chiama tutti, anche gli ospiti, a dare il massimo. A lungo andare è uno svantaggio per il Cesena.

"Vero, lo stadio stimola, anche giocatori non abituati a questi teatri maestosi, vivono una giornata particolare e si esaltano. Il Cesena deve essere bravo a trasformarlo in vantaggio, in opportunità da sfruttare nella maniera giusta, soprattutto quando affronta squadre giovani. Inoltre la curva ti trascina, ma attenzione, molti potrebbero subirla. Forse le difficoltà incontrate dal Cesena nelle prime gare casalinghe potrebbero essere nate proprio dal timore reverenziale che quella curva incute".

Segue il Cesena o gli impegni glielo impediscono?

"Mi capita raramente di vedere il Cesena, sabato e domenica sono sempre in giro. Ma mi tengo informato, chiedo per primo il risultato del Cesena, ma anche delle altre, serie D, cosa hanno fatto il Forlì, il Ravenna, la Sammaurese, analizzo il campionato di Eccellenza dove ho tanti amici che allenano, la Savignanese dove allena il mio amico Davide Montanari".

La Reggiana è avanti di cinque, mica poco.

"Si possono recuperare, c’è ancora l’intero girone compreso lo scontro diretto al Manuzzi. Dispiace aver sprecato tanti punti, spesso subendo gol al primo tiro degli avversari. Ma è ancora tutto possibile. I playoff hanno un’altra dinamica, meglio evitarli. Il Cesena ha le potenzialità giuste, la Reggiana è consolidata, guidata dallo stesso allenatore per il secondo anno consecutivo ed è un vantaggio. Lo scorso anno hanno fatto esperienza e quest’anno la sfruttano".

Chi ha visto bene nel Cesena?

"Una difesa solida, Ciofi e Prestia sono di altra categoria. Mi è piaciuto molto Brambilla, ha le caratteristiche giuste, deve metter su più piglio, deve sciogliersi un po’ ma si abbina benissimo a De Rose e Bianchi. L’unico neo lo trovo in attacco non mi sembrano ben assortiti Corazza e Ferrante, pare che parlino due lingue diverse".