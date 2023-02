Cesena, serve fare più attenzione ai dettagli

di Andrea Baraghini

Sognava il testa a testa il Cavalluccio, invece la volata finale pare essersi trasformata in una caccia alla lepre, con la preda granata rinvigorita da una vittoria conquistata in un Orogel Stadium a dir poco scintillante.

Sulla partita si è ormai detto di tutto e di più, i 90 minuti hanno confermato la solidità dei due organici equiparabili in ogni reparto e anche l’atteggiamento ordinato dai due allenatori agli undici in campo - guardingo ma pronto ad sfruttare ogni spiraglio lasciato dall’avversario - è stato il medesimo. Come ormai si usa dire nel calcio, quando le forze in gioco sono equivalenti, i dettagli fanno la differenza e la scelta di Aimo Diana di schierare un centrocampo più mobile e rapido rispetto a quella di Toscano che invece si è affidato a giocatori più votati al ragionamento, ma meno reattivi, col senno di poi ha pagato di più.

Il guizzo di Kabashi che ha lasciato sul posto Brambilla ne è la prova, anche se poi il Cesena ha avuto alcune situazioni favorevoli per rimettere la partita nei binari giusti, ma anche in questi casi i dettagli sono andati a favore della ’Regia’. Ultima considerazione l’apporto che ha dato la panchina, intesa come sostituzioni, alle due squadre. Gli ingressi di Hristov, Capone, Fiamozzi, Vallocchia e, soprattutto, Varela, non hanno tolto nulla alla forza granata anzi, con il portoghese che è stato alla fine determinante nello spostare gli equilibri dalla parte emiliana. Saber, Mustacchio, entrambi non al meglio, ma soprattutto Chiarello, Udoh e Ferrante hanno invece fiaccato la potenza di fuoco bianconera già parecchio in difficoltà nonostante un duo, Corazza-Shpendi, arrivato al big match in stato di grazia.

La differenza in classifica tra Cesena e Reggiana però non è da ricercare negli scontri diretti, in parità come risultati e anche come andamento delle sfide, equilibrate e sul filo del rasoio. Nemmeno nei gol fatti e subiti dove la distanza è appena di una rete, anche se sempre a favore della ’Regia’. I sette punti sono giustificati da un cammino diverso fatto per entrambi di tanti alti e qualche inciampo, dove al “qualche”, per i romagnoli occorre aggiungere “di troppo”. I sette punti lasciati a Fermana, 5 su 6 disponibili, e Torres (un pari in casa) sono i primi che saltano agli occhi anche se la Reggiana, con squadre che in questo momento stanno nella colonna di sinistra della classifica, ha finora concesso 5 punti : 2 all’Olbia e 3 al Fiorenzuola. Pesano ancora di più i sei pareggi degli uomini di Toscano, contro i quattro della banda di Diana che ha fatto tre vittorie in più.

Conti alla mano, ammesso che il calcio si possa ridurre a semplici numeri, significa che per sperare nel sorpasso, nelle ultime dieci partite, la Reggiana deve cominciare a pareggiare o a cadere con inusuale regolarità, e che contemporaneamente il Cesena ne vinca la maggior parte. Detta così sembra impresa già persa in partenza, ma per fortuna il calcio non è scienza esatta e a questo deve aggrapparsi un Cavalluccio che non deve dimenticare di guardarsi alle spalle perché affrontare i playoff da secondi classificati può essere, guarda un po’, il dettaglio che fa la differenza.