Cesena, si vince coi dettagli. Ecco quali

di Andrea Baraghini Curare i dettagli per non lasciare nulla al caso. Partendo da questo presupposto il calcio moderno non può prescindere da analisi attente delle prestazioni proprie e degli avversari da affrontare. Per questo negli ultimi anni ha preso piede la figura del ’match analyst’, utilizzata già negli anni 90 da alcuni allenatori più all’avanguardia. Quello che veniva chiamato ’tattico’, è un ruolo sdoganato da Marcello Lippi nel mondiale vittorioso del 2006 quando utilizzò con profitto i dati estrapolati da Andrea Bacconi, considerato il papà di questa professione. Oggi non esiste squadra di A, B o C priva di un match analyst nello staff tecnico: nello specifico il Cavalluccio si è affidato a Carmine Alessandria, nome suggerito dallo stesso Toscano con lui nella cavalcata vittoriosa in C del 2019-2020 della Reggina. Calabrese di Castrovillari, 38 anni, Alessandria è laureato in scienze motorie e nel calcio ci è entrato prima come giocatore a livello giovanile poi come allenatore sempre dei giovani e anche in Eccellenza a Castrovillari. Dal 2015 si occupa unicamente di dati e analisi e oltre che con Toscano ha collaborato anche con Baroni, De Canio, Calabro e Aglietti. Alessandria, come mai questa scelta? "Primadi tutto metto la passione. Mi ha...