Cesena stasera al primo tentativo di fuga . Toscano: "Con la Recanatese conta tanto"

Comincia per il Cesena un ciclo terribile, un tris di partite con Recanatese, Torres e Perugia in chiusura di girone che la dirà lunga sulle effettive possibilità di vincere il campionato. E’ l’occasione per dare una robusta spallata al torneo facendo capire alle concorrenti chi è la più forte. Certo, poi ci sarà ancora un girone di ritorno col pericolo di rientri di squadre attualmente cadute in disgrazia o ritardate sulla coppia di testa, ma è indubbio che le prossime tre gare contro formazioni sulla carta fortissime daranno la giusta dimensione del Cavalluccio.

"La cosa più importante è inseguire la continuità – sancisce Mimmo Toscano alla vigilia della trasferta – questa è in assoluto una delle più determinanti dalla partenza di Acquapartita. Uno step da superare indenni perché siamo in crescita per presenza e maturità".

Passa poi all’analisi della Recanatese: "Attraversa un momento positivo, è allenata bene per la seconda stagione consecutiva dallo stesso tecnico. E’ una squadra che ti ’sollecita’ tanto perché ama verticalizzare, è spavalda, ha individualità importanti. Saranno come al solito determinanti il nostro aspetto mentale, l’approccio, la cattiveria agonistica per tutti i 90 minuti".

Caratteristiche utili per continuare a capeggiare la classifica, a prescindere da quelli che possono essere ostacoli come ad esempio il pessimo fondo in sintetico dello stadio marchigiano. “Ne sento tante, il vento, il campo piccolo o in sintetico, la pioggia. Niente di tutto questo può incidere sulla squadra forte mentalmente. Guardiamo il nostro percorso, abbiamo un obiettivo ben preciso e andiamo nella direzione giusta. C’è ancora spazio di crescita, vogliamo mettere nel nostro ’scatolone’ informazioni per aumentare attenzione e concentrazione". Insomma, è fondamentale mantenere la forza psicologica che ha permesso domenica di battere la Juve Next.

"Nel primo tempo avevno cercato di mantenere il possesso palla col palleggio prolungato per innervosirci e creare spazi per farci male. Noi li abbiamo aspettati e nella ripresa li abbiamo aggrediti col risultato che avete visto".

Ora però si pensa la presente. "Siamo alla vigilia di un trittico impegnativo, ho detto ai ragazzi che ne affrontiamo una alla volta e quindi pensiamo alla Recanatese. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva".

Mancheranno gli ultras e Toscano se ne addolora parecchio. "Peccato, ci farebbe piacere averli sugli spalti e sentire la loro voce per una partita molto importante per la stagione. Non voglio entrare sui motivi della protesta, ci mancheranno tantissimo, saranno fuori a vivere con noi che scendiamo in campo".