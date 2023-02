Cesena, tanta rabbia e delusione Vanno ritrovate calma e serenità

di Daniele Zandoli

Calma e gesso, nulla è perduto. Il Cesena di Fiorenzuola ha mostrato chiari i sintomi della sofferenza, abbacchiato dopo il ceffone reggiano. Mancano ancora nove partite al termine, due mesi in cui può capitare di tutto. Questo campionato ci ha abituato a scompaginare i pronostici, le ultime possono battere le prime e nessuno può dirsi sicuro di centrare gli obiettivi della vigilia. La stessa Reggiana, sull’onda dell’entusiasmo per la fondamentale vittoria al Manuzzi, avrebbe dovuto fare un sol boccone della Carrarese, invece ha pareggiato a reti inviolate. Il Cesena, dal canto suo, frustrato e demotivato ha fatto altrettanto in trasferta a Fiorenzuola, pagando a caro prezzo una settimana orrenda in cui nulla è andato come nei sogni. L’atteggiamento e l’approccio dei bianconeri sono indifendibili: molli, bolsi, anche poco combattivi, irretiti nella ragnatela ordita dal tecnico emiliano Tabbiani, con mille passaggi fra difensori senza uno straccio di pressione da parte degli attaccanti. C’è da riconoscere che quando il migliore in campo è il portiere qualcosa non ha di certo funzionato. Lewis ha dimostrato il suo valore e merita finalmente il perdono per essere anche il figlio del presidente. Parlare male del Cesena visto a Fiorenzuola è come sparare sulla Croce Rossa. Si salva la difesa, anche se qualche scarabocchio qua e là si è visto in presenza di un attacco emiliano molto rimaneggiato, ma dalla cintola in su è meglio stendere un velo pietoso. Troppo facile criticare l’evanescenza di Corazza e Stiven, ancora una volta annullati dai diretti avversari. Oppure il caotico andazzo del centrocampo con un paio di giocatori, Bianchi e Chiarello, ancora alla ricerca, al tramonto del campionato, di un apprezzabile stato di forma, al pari di un allarmante Udoh. Francamente si fatica a trovare un protagonista da sufficienza piena. Le eccezioni sono Adamo e De Rose, ma solo per amor di patria. Insomma, non c’è da stare allegri, anche perché l’Entella ne ha approfittato per mettere la freccia ed installarsi in seconda posizione.

Chi punta allo scontro diretto con i liguri al Manuzzi, in programma il 14 marzo, non ha capito nulla. L’esperienza di lunedì scorso dovrebbe insegnare che il fattore campo in questi match conta zero. E quindi? Calma e gesso, occorre ritrovare in fretta entusiasmo, compattezza e serenità per ricominciare a vincere, puntando all’obiettivo residuo, la seconda posizione finale. Certo, fa rabbia constatare che la Reggiana non è un rullo compressore, testimoniato anche dai dati identici per reti subite e realizzate prima dello scontro diretto. Però ha sette punti in più, segno che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. Infine una constatazione che non suona ad alibi per nessuno, in primis per la squadra.

Gli arbitraggi finora sono costati carissimi al Cesena. Monaldi da Macerata ha privato il Cesena di punti pesanti, annullando ai romagnoli due gol a Siena, di cui uno regolare e l’altro quasi, e non concedendo un rigore evidentissimo a Fiorenzuola. Inoltre il reggiano Guglielmotti meritava di essere espulso e la gara contro la Reggiana avrebbe assunto un’altra fisionomia. Insomma, il Cesena a volte ha meritato i suoi guai, ma è stato anche un po’ bastonato.