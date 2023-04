Cesena, Toscano ci crede: "Non è finita"

di Daniele Zandoli

Ultima gara della stagione regolare all’Orogel Stadium Manuzzi. Poi ci saranno i playoff con l’augurio di aprire i cancelli fino a metà giugno. E’ quasi un derby, anche se la Vis Pesaro abita nelle Marche. Penultimo atto di una vicenda, quella del Cesena, fatta di alti e bassi, con la promozione possibile gettata alle ortiche per tutta una serie di marachelle costate carissimo. Inutile recriminare, meglio guardare avanti cercando di vincere i due match (dopo la Vis si chiude ad Alessandria), fidando sulla “foratura” di chi sta davanti, per agguantare almeno la seconda posizione.

"Andiamo alla ricerca del massimo. Veniamo da una prova abbastanza convincente a Montevarchi contro il San Donato". E’ quell’abbastanza, dopo un rotondo 6 a 1, che dipinge il carattere di questo calabrese, Mimmo Toscano, pignolo e senza fronzoli. "Non mi sono piaciuti venti minuti, su quelli ci siamo soffermati e dobbiamo migliorare, per eliminare definitivamente quelle pause che ci sono costate carissimo. Riuscire a cancellarli dal nostro cammino farà una grn differenza".

La Vis ha bisogno di punti come tutte quelle che avete incontrato e che incontrerete. La lotta per la salvezza si è fatta spasmodica. "Hanno bisogno di punti come noi, squadra affamata e le difficoltà aumentano. La Vis Pesaro ha giocatori che hanno militato a lungo nelle serie maggiori, se non fai la partita giusta possono punirti, se concedi mezzo metro ti mettono in difficoltà. Dobbiamo essere forti nell’atteggiamento, in settimana durante gli allenamenti e anche in partita".

Frase sibillina, serve un chiarimento: "L’atteggiamento debole si ha quando il calciatore non pensa a preparare la partita, non è lì a soffrire in allenamento come se fosse in partita". Insomma, ora tutti al pezzo in maniera feroce per non rivedere più di qui alla fine il relax di quei 20 minuti di Montevarchi. Chi sembra aver staccato un briciolo e non condivide la filosofia, si siede. Sembra calzare per una scelta tecnica che Toscano ha preso per il match di oggi, Ferrante non è convocato e non è infortunato: segno inequivocabile. Non ci saranno neanche De Rose, squalificato, Coccolo e Prestia (rientra la prossima settimana) infortunati, mentre Mercadante sarà in panchina. Rientra Celiento che giocherà dietro assieme a Ciofi e Silvestri.

Dubbi altrove? "Dubbi no, ma cambio qualcosa, soprattutto a centrocampo". Naturalmente non comunica neanche sotto tortura dove inciderà, probabile dia spazio al rampante Bumbu, a Saber e Brambilla. Poi una perdonabilissima bugia. "Parlate sempre di playoff, ma finchè l’aritmetica non ci condanna noi ci crediamo ancora". A proposito, Bumbu bene. "Deve essere continuo, ha pause, ancora non ha capito le potenzialità di cui è dotato. A Montevarchi è partito sparato, poi è calato e dopo è ripartito".

Infine i giovani, il vivaio rinato, i gioielli imberbi. "Chi ha buona memoria ricorda che in ritiro precampionato dissi di aver trovato poche volte giovani votati al sacrificio, al lavoro e di prospettiva come a Cesena. Ha lavorato bene la società, poi ci vuole lavoro per farli crescere e il coraggio di buttarli in mischia. Hanno giocato non per premio ma perché meritavano. Gli Shpendi ormai sono veterani, ce ne sono altri quattro o cinque molto promettenti. Sono orgoglioso di averli fatti giocare".