Cesena Toscano sta preparando la valigia?

di Andrea Baraghini

Spinge il Vicenza: per riprovare l’assalto alla serie B per la prossima stagione, il club veneto vuole Domenico Toscano in panchina. Dalla sponda bianconera non arrivano conferme o smentite su un eventuale addio del tecnico calabrese e la situazione è ancora in bilico, ma l’eventualità che l’ex allenatore di Reggina e Ternana possa lasciare la Romagna rimane concreta.

Partiamo dai fatti certi: Toscano ha un altro anno di contratto con il Cavalluccio e per un eventuale cambio di sponda deve prima trovare un accordo con i vertici bianconeri che in questo momento sono presi dal lavoro di ristrutturazione della governance, con un direttore generale da nominare e un direttore dell’area tecnica, Fabio Artico, appena entrato nell’operatività. Anche ieri l’ex d.s. dell’Alessandria era a Cesena e insieme a lui c’era Peter Ciaccia, socio della Jrl Group e che in questo momento fa le veci di un John Aiello ancora in America, Artico ha già sentito Toscano un paio di volte negli ultimi due giorni e questo è un buon segnale.

Altro fatto certo, però, è’ che a Vicenza hanno fretta di chiudere, lo chiede una piazza delusa per l’esito dei playoff, cammino interrotto ai quarti per mano del Cesena, e che ancora non ha visto fatti concreti sia per la nomina del ds sia appunto per la guida tecnica della squadra. Dal Veneto rimbalzano voci che il tempo degli annunci ufficiali è ormai prossimo: oggi addirittura potrebbe essere svelato il nome del direttore sportivo, in lizza anche l’ex difensore bianconero Leandro Rinaudo che ha già lavorato con l’ad biancorosso Sagramola a Palermo, e nei primissimi giorni della prossima settimana, si parla di lunedì, verrà sciolta la riserva anche sull’allenatore. Al momento in cima alla lista dei papabili c’è proprio Domenico Toscano col quale li i dirigenti veneti hanno avuto contatti nei giorni scorsi, lista tra l’altro che non ha altri nomi caldi dopo che Attilio Tesser si è defilato non avendo trovato l’accordo economico con il sodalizio vicentino. A questo punto o, finora, sono stati bravissimi a nascondere trattative arrivate a un passo dalla firma con altri allenatori, oppure sono sicuri di convincere Toscano a lasciare Cesena.

Nessuna dichiarazione arriva dal diretto interessato, al momento in vacanza in Calabria. Di sicuro lo stallo societario, che si protrae da un paio di settimane, non aiuta, anzi proprio questo potrebbe indurlo a cedere alle lusinghe biancorosse.