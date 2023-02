Cesena Triathlon, successi ma non solo

di Luca Ravaglia

Per eccellere in tre discipline sportive da digerire una di seguito all’altra, niente può essere lasciato al caso. Lo sanno bene gli atleti del Cesena Triathlon, reduci dalla conquista del titolo di campioni regionali nella categoria Allievi del cross, la corsa campestre.

"Siamo saliti sul gradino più alto del podio nella gara a squadre organizzata sotto l’egida della Fidal – commenta il presidente Michele Montalti – e non lo abbiamo fatto per caso. Il traguardo raggiunto è frutto del lavoro e dell’impegno di un gruppo che sta crescendo molto bene insieme e che è formato da Emiliano Tassinari, Francesco Macrelli, Luca Pistocchi, Alessandro Caporali e Tommaso Vignali. Siamo ovviamente soddisfatti di questo risultato, anche perché oltre alla multi disciplina stiamo sviluppando un forte lavoro anche nel mezzofondo e i prossimi anni vedranno incrementare l’impegno e lo sviluppo della nostra società in questo settore dell’atletica".

In effetti l’intento del Cesena Triathlon è quello di offrire una gamma di opportunità sempre più ampia ai suoi atleti, permettendo a ognuno di dare il meglio negli ambiti a lui più congeniali. Per questo la società sta investendo nell’aggregazione di nuovi tecnici qualificati e nella preparazione di impegni sulla distanza del mezzofondo: "E’ chiaro – continua Montalti - che non ci metteremo a fare salto in alto o lancio del giavellotto, ma resteremo ancorati agli ambiti legati al triathlon, che unisce nuoto, bici e corsa a piedi". Un approccio allo sport che punta alla massima completezza, ma che non è facile da gestire. "Il tema non riguarda solo la nostra disciplina. Il punto è che rispetto al passato il quadro delle attività giovanili è molto cambiato. Se fino agli anni delle scuole elementari quasi tutti i bimbi e le bimbe praticano uno sport, le cose cambiano radicalmente a partire dalle medie, quando si registrano tanti abbandoni. Le cause? Magari meno motivazioni, o altre alternative che i ragazzi di questa generazione hanno a disposizione. Il nostro intento è quello di continuare a lavorare seriamente e con impegno per radicare entusiasmo e passione in un crescente numero di giovani. E’ proprio in questa direzione che vanno i nostri progetti di crescita della società: vogliamo dare il massimo perché ognuno qui si senta a casa. Benissimo i traguardi importanti come quello appena tagliato, che danno morale e consapevolezza del proprio valore, ma in cima alla nostra lista c’è sempre il ruolo sociale, aggregativo e di crescita della persona che intendiamo continuare a curare al meglio".