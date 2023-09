Cesena, U15 ok

Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio dell’ultima giornata che ha riguardato le formazioni giovanili del Cesena, ovviamente quelle che hanno già iniziato i rispettivi campionati. Infatti se il campionato di Primavera 2 ha già messo in archivio la seconda giornata, hanno appena lasciato i nastri di partenza i campionati che riguardano le formazioni Under 17, Under 15 e Under 13 del Cavalluccio.

Dopo la seconda vittoria di fila della Primavera 2 di mister Campedelli che ha sconfitto 3-1 lo Spezia confermandosi a punteggio pieno con 6 punti insieme a Benevento, Bari e Cosenza, sabato i romagnoli dovranno affrontare la lunga trasferta in terra calabra proprio per affrontare il Cosenza.

Non è andata oltre il pareggio 0-0 la squadra Under 17 allenata da mister Tamburini che ha impattato senza reti in casa contro il Fiorenzuola. Domenica i romagnoli saranno impegnati a Mantova contro una squadra che al suo esordio stagionale è stata sconfitta fuori casa 1-0 dall’Albinoleffe. Bella vittoria invece quella ottenuta per 3-1 dai ragazzi della rappresentativa Under 15 sempre contro il Fiorenzuola con reti di Bartoli al 29’, Valentini al 70’ e Lombardo all’88’. Domenica anche per i ragazzi di mister Zanetti (nella foto) trasferta in quel di Mantova.

E’ stata invece sconfitta la squadra Under 13 che nel primo tempo era avanti 2-0 in casa contro il Parma ma che poi ha finito per farsi raggiungere, superare e perdere 2-3. Sabato trasferta a San Marino.