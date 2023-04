Cesena, una stagione comunque memorabile

Una serie impressionante di primati che però non ha portato a quello che più conta, la promozione diretta meritatamente conquistata dalla Reggiana.

Miglior attacco, miglior difesa, migliore differenza reti, record di vittorie in trasferta nella storia bianconera (12), record di punti tra i professionisti (79), 20 partite senza subire reti, 18 bianconeri nel tabellino marcatori; numeri che non devono fare affogare tutti i tifosi ed i sostenitori nei rimpianti, quelli sono tantissimi, ma ora devono solo fare aumentare la convinzione nella squadra di poter essere protagonista assoluta nella lotta a otto (entrando ai quarti) per un posto in B dopo un campionato intenso ed emozionante.

Il Settembre Nero - Cesena rivoluzionato, cinque punti in altrettante gare, due sconfitte con Carrarrese e Fermana (e la peggior prova), la Reggiana invece ne colleziona 12 e l’Entella 7. Il primo stacco da parte granata, netto, avviene proprio qui. Ed emerge subito l’insicurezza tra i pali che si è rivelata essere il difetto cronico della fase regolare.

Ripresa e molto bene con le big - Il Cesena ha scaldato il motore, inizia ottobre battendo la Recanatese (2-0) poi affronta molto bene le grandi, anzi ottiene meno di quello che avrebbe meritato. A Siena contro i toscani, in quel periodo in testa, arriva uno 0-0 compreso scippo arbitrale; si vince a Reggio (0-1), non c’è scampo per il Fiorenzuola, travolto l’ambiziosissimo Gubbio, un punto che va a stretto a Chiavari con l’Entella, regolate formazioni di bassa classifica, però stop interno con l’Ancona (0-1).

Bianconeri terzi al giro di boa - Il Cesena sa reagire dopo un ko, lo fa ad Olbia, poi lo scivolone infrasettimanale (0-1) di Lucca dopo una prestazione poco incisiva e infatti Toscano temeva il calo. Al termine dell’andata il Cesena è terzo a 37 punti, -3 dalla capolista Reggiana e -2 dal Gubbio.

Lo ’strappo’ della prima di ritorno - I bianconeri il 23 dicembre si fanno raggiungere a Carrara (1-1) dopo avere sciupato tanto, la Reggiana soffre ma esulta a Lucca e va a +5. Il Cesena alla quarta giornata paga un infortunio tecnico di Tozzo ed è doloroso pareggio contro la Fermana (1-1). Poi arrivano quattro vittorie di fila, Stiven Shpendi ha aggiustato la mira ed è tra i protagonisti.

Ko in casa contro la Regia - Il 20 febbraio attesissimo scontro con la Reggiana che è in vetta a +4 di fronte a 18mila spettatori. I romagnoli sono contratti, ko per 1-2 (nella foto a sinistra) i granata volano a +7. Pare la fine, però da quel momento il Cesena non perde più ma...

Il contraccolpo - C’è e si sente: tre pari di fila densi di rammarico, opportunità da gol buttate, contro Fiorenzuola, Montevarchi (altra incertezza tra i pali) e soprattutto a Gubbio dove i bianconeri vengono agguantati all’ultimo secondo.

Entella ko e filotto finale - Il Cesena pare in flessione e abdica anche dal secondo posto ma travolge (4-0) l’Entella (foto a destra) ed è volata finale con cinque successi in sei gare (pari solo a Lucca). La Reggiana è in B a una giornata dal termine con un po’ di affanno, il Cesena secondo grazie agli scontri diretti (0-0 e 4-0) con l’Entella e la vittoria nell’ultima ad Alessandria. Per ora è giusto così.