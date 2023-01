Cesena, una storica fantastica doppietta

di Luca Ravaglia

Meno di un mese e si farà sul serio. Il 10 e l’11 febbraio a Firenze inizierà il campionato di Serie A1 di ginnastica artistica, un palcoscenico nel quale Cesena sarà protagonista sia con la squadra maschile, il Romagna Team, che con quella femminile, la Renato Serra, entrambe sotto l’egida della stessa società, che vede al timone il presidente Corrado Maria Dones (nella foto a destra): "E’ un grandissimo risultato – sorride – raggiunto con pieno merito e niente affatto scontato. Lo dimostra il fatto che in Italia, su circa 1.300 club soltanto Padova, Melzo e noi siamo riusciti a centrare il ‘bis’. Traguardo che abbiamo tutte le intenzioni di mantenere, anche se la stagione alle porte si annuncia piuttosto complessa".

Sul versante femminile, il gruppo guidato da Massimo Gallina e Marina Meldoli è estremamente talentuoso, ma molto giovane, al debutto in questo contesto dopo la recente promozione dalla A2: "Le nostre punte di diamante – riprende Dones – sono Chiara Barzasi, campionessa europea juniores (nella foto in alto più a destra) e Elisa Agosti, che si affacciano per la prima volta nel mondo senior. Dovranno maturare esperienza molto in fretta, nell’ottica della loro crescita personale e dei destini di una squadra che conta comunque tante atlete di grandi qualità, come per esempio Andrea Duta, arrivata in prestito dalla Romania. Il nostro obiettivo è la salvezza, dopo di che vedremo strada facendo: essere tra le prime sei e giocarsi la finale sarebbe un sogno".

Un sogno già realizzato dalla compagine maschile, che la scorsa stagione si è classificata addirittura terza. "Non abbiamo riconfermato il fuoriclasse Artur Dalalojan, campione olimpico russo, ma potremo contare sull’apporto dello spagnolo Nestor Abad, tra i migliori 15 al mondo. La stagione partirà comunque in salita per la squadra allenata da Roberto Germani e da Nicoletta Martinini a causa degli infortuni che hanno colpito Andrea Dotti, operato al menisco a ottobre, e Gabriele Tisselli, sotto i ferri a dicembre per un problema alla spalla. Salteranno la prima prova, con l’auspicio di ritrovare Dotti alla seconda e Tisselli alla terza. Potremo contare sul talento di Niccolò Vannucchi, su Lorenzo Tomei, Samuel Pompinetti, Simone Tonti e Paolo Negro. Dovremo resistere e affrontare un anno di transizione, in vista di un ulteriore rilancio nella prossima stagione".

La serie A1 è però soltanto la punta dell’iceberg di una realtà in forte crescita, che in questa stagione ha visto aumentare gli iscritti in tutti i suoi corsi, a partire da quelli base, a testimonianza di una passione che si sta sempre più radicando. Fermo restando il fatto che a Cesena i talenti si coltivano e si accompagnano passo dopo passo, come dimostrano i tanti successi nazionali e internazionali conquistati. "Dotti e Tisselli sono con noi da quando avevano quattro anni, Vannucci e Tomei sono arrivati dopo, ma fanno comunque parte del gruppo da 5 stagioni. Anche Barzasi e Agosti sono due splendenti gemme del nostro vivaio: per loro nessun sogno è troppo ambizioso".