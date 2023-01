Cesena, una tripletta per il pronto riscatto

Pontedera

0

Cesena

3

PONTEDERA (3-5-2): Stancapiano, Marcandalli, Espeche, Martinelli (18’ st Bonfanti), Peretta, Guidi (18’ st Benedetti), Ladinetti (36’ st Ianesi), Catanese, Aurelio (26’ st Somma), Nicastro, Cioffi (26’ st Mutton). All. Canzi. A disp.: Vivoli, Tonelli, Shiba, Di Bella, Tripoli, Izzillo, De Ioannon, Markosian, Fantacci.

CESENA (3-4-1-2): Lewis, Silvestri, Prestia, Mercadante, Adamo, Bianchi, De Rose (18’ st Brambilla), Mustacchio (18’ st Calderoni), Saber (27’ st Chiarello), S. Shpendi ( 32’ st C. Shpendi), Corazza (32’ st Udoh). All.: Toscano. A disp.: Tozzo, Pollini, Celiento, Pieraccini, Bumbu, Albertini, Ferrante.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Reti: 23’ pt S. Shpendi, 10’ st S. Shpendi, 21’ st Calderoni.

Note: ammoniti Ladinetti, Martinelli, De Rose, Guidi, Nicastro, Brambilla; spettatori 1000 circa; angoli 6 a 0; recupero 4’ tutti nella ripresa.

di Daniele Zandoli

Brutto, sporco e cattivo, finalmente. Il Cesena centra l’ottavo risultato utile consecutivo (con sei vittorie), riprende il comando dei “terrestri”, distanziando l’Entella, fermata sul pari dal Gubbio e risponde alla grande alla tripletta rifilata da “marziani” della Reggiana al San Donato. Se la capolista vince sempre sarà impossibile riprenderla, ma il Cesena di Pontedera risponde presente, caccia i miasmi del pareggio doloroso con la Fermana, mostra un volto nuovo, fatto di cinismo e cattiveria. Tre azioni da rete, tre gol e poi tutti nella propria metà campo a filtrare anche l’impetuoso vento che spirava sul campo in sintetico toscano.

Una vittoria che rincuora per come è nata, senza sbavature dietro e con tanto cinismo davanti. Il campionato è ancora lungo e chissà che da Pontedera non sia partita la riscossa. Gran tourbillon di Toscano. Inserisce Lewis in porta, Silvestri al posto dello squalificato Ciofi, ma anche Bianchi, Mustacchio e Corazza. Venti minuti di studio in cui non succede nulla se non una spingardata di Guidi da trenta metri ben deviata da Lewis. Al primo affondo favorito da Adamo, sempre più decisivo, il Cesena passa: lo speedy bianconero corre sulla fascia, svernicia l’ex Aurelio, cross sul secondo palo per la testa di Corazza libero come un passerotto, Stancampiano intercetta, lo aiuta il palo ma la palla resta lì per il facile tap in di Stiven Shpendi, al quarto timbro fra i prof (23’). Il bimbo è euforico, al 35’ scippa la palla a Espeche, triangolo con Corazza e di sinistro manda alto di poco. Il Cesena controlla, non pressa alto, stavolta si rintana e ringhia coi suoi “cagnacci” a centrocampo, dove De Rose brilla anche perché per l’ennesima volta allontana la palla di tre metri e viene ammonito (va in diffida), imitato nella ripresa da Brambilla.

Ci pensa ancora l’albanese a mettere in ghiaccio la partita: ghermisce palla a centrocampo e si mette a dribblare mezza difesa toscana, favorito anche da un rimpallo fortunato, a tu per tu col portiere di casa tocca di punta e segna la prima doppietta da prof (10’ st). Di lì il Cesena cresce, nasconde la palla ai toscani e crea le premesse per dilagare. Entrano Brambilla e Calderoni ed è proprio il laterale ad arrotondare il punteggio. Bianchi pennella un cross al bacio sul secondo palo, colpo soft di testa di Calderoni (21’ st) e tris d’assi calato. Il Cesena c’è, dalla Toscana con furore.